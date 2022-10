Загнаний у кут боягузливий карлик уже зрозумів, що програв війну, і здогадується, хто його вб'є

"Платформою для переговорів Путіна та Байдена могло би стати бажання США прислухатися до занепокоєнь РФ та повернутися на переговорні позиції грудня минулого року. Не обов'язково у всьому з нами погоджуватися, треба просто вести діалог". Дмитро Пєсков. "Росія 1". "Москва. Кремль. Путін" 30 жовтня. Далі – в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Дует Пєскова і коня Ріббентропа

Наштовхнувшись у стрічці на цю безсоромну заяву витрішкуватого альфонса, я не повірив своїм очам і перечитав його кілька разів. Ні, я знав, що справи в бункері дуже кепські, і сам говорив про це постійно у своїх відеоблогах та публікаціях. Але щоб настільки кепськіі?!

Актуальне Чи стане Сунак другим Джонсонюком для України

Лідери G7 у заяві щодо України від 12 жовтня вже не у всьому погодилися з war criminal Путіним. Більше того, вони присягалися притягти його до відповідальності. We will hold President Putin and those responsible to account.

У цій ситуації реприза "А поговорити?!" виглядає анекдотично. Але через кілька хвилин після Пєскова той же анекдот за тією ж методичкою озвучив і балакучий кінь Ріббентроп. Він вже геть-чисто забув свою переговорну позицію грудня: збирайте манатки і забирайтеся на хр*н.

Дружне виття лунає сьогодні з московських боліт. Негідники, які вчинили жахливі військові злочини, які погрожували всьому світу ядерним знищенням, голодом, холодом, бойовими комарами, тепер слізно просять зрозуміти їх ср*ні "стурбованості", випрошуючи, вимагаючи, благаючи всіх масків, трампів, обам, папфранцисківпро одне: зупиніть українську армію.

Не пропустіть Нам протистоїть країна-ідіот: як Росія знову це довела

Доля Путіна вже вирішена

Загнаний у кут боягузливий карлик уже зрозумів, що програв війну. Йому страшно. Скоро його ненавидітимуть усі в Росії. Одні за те, що він розпочав війну. Інші за те, що він її програв. І хтось із тих чи інших його вб'є. Люди, які його вб'ють, вирішать, що без нього їм легше поговорити з українцями. Ну не знаю...

Я по кілька годин на день спілкуюсь із українською аудиторією. І я дедалі частіше згадую знамениті слова видатного російського письменника, сказані ним про іншу війну, учасником якої він був як офіцер царської армії.

Я замінив у нього лише одне слово: "Про ненависть до росіян ніхто й не говорив. Почуття, яке відчували всі українці від малого до великого, було сильнішим за ненависть. Це була не ненависть, а невизнання цих російських собак людьми і така огида, бридування і здивування перед безглуздою жорстокістю цих істот, що бажання винищення їх, як бажання винищення щурів, отруйних павуків і вовків, було таким самим природним почуттям, як самозбереження".

Актуальне – як Лавров виграє час для Путіна: дивіться відео