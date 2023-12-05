Вони цього бояться: які проблеми на фронті намагаються приховати росіяни

Росіяни щоденно зазнають великих втрат на території України. Навіть з'являлася інформація, що на Південному напрямку вони шукають донорів крові. Здавати кров нібито змушують бюджетників.

Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, що такі факти свідчать про серйозні проблеми росіян. Однак чисельність ворожого угруповання досі залишається дуже великою.

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Чого бояться росіяни

Щодо проблем з пораненими, то є наказ начальника російського генштабу Валєрія Герасимова, яким забороняється евакуація рядового та сержантського складу на територію Росії. Відтак бійців можуть лікувати тільки на окупованих територіях України. Там медичне забезпечення дуже погане, не вистачає не тільки медикаментів, але й донорської крові.

У ворога низький морально-психологічний стан – це також правда. Але росіяни бояться розправи з боку власних командирів. Страх – це те, що спонукає їх далі йти в атаку,

– розповів Олег Жданов.

За його словами, наказ не вивозити бійців на лікування у Росію – політичний, а не медичний. Адже така кількість поранених може погіршити соціальне становище в країні. Військові почнуть розповідати те, що бачили, люди дізнаються про реальний стан справ.

Варто згадати, що в окупантів також працюють польові крематорії на кордоні з Росією. Загарбники дотримуються принципу – якщо є зниклий безвісти, то ніяких виплат родина не отримує, навіть поточної зарплатні, яка передбачена контрактом.

"Моральний стан бійців поганий і продовжує погіршуватись, але, на жаль, поки страх перемагає", – зауважив військовий експерт.

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