Они этого боятся: какие проблемы на фронте пытаются скрыть россияне
Россияне ежедневно несут большие потери на территории Украины. Даже появлялась информация, что на Южном направлении они ищут доноров крови. Сдавать кровь вроде бы заставляют бюджетников.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, что такие факты свидетельствуют о серьезных проблемах россиян. Однако численность вражеской группировки до сих пор остается очень большой.
Смотрите также У нас есть возможность ее удержать, – Жданов сказал, какая помощь нужна защитникам Авдеевки.
Чего боятся россияне
Относительно проблем с ранеными, это приказ начальника российского генштаба Валерия Герасимова, которым запрещается эвакуация рядового и сержантского состава на территорию России. Следовательно, бойцов могут лечить только на оккупированных территориях Украины. Там медицинское обеспечение очень плохое, не хватает не только медикаментов, но и донорской крови.
У врага низкое морально-психологическое состояние – это тоже правда. Но россияне боятся расправы со стороны собственных командиров. Страх – это то, что побуждает их идти в атаку,
– рассказал Олег Жданов.
По его словам, приказ не вывозить бойцов на лечение в Россию – политический, а не медицинский. Ведь такое количество раненых может усугубить социальное положение в стране. Военные начнут рассказывать то, что видели, люди узнают реальное положение дел.
Следует упомянуть, что в оккупантов также работают полевые крематории на границе с Россией. Захватчики придерживаются принципа – если есть пропавший без вести, то никаких выплат семья не получает, даже текущей зарплаты, предусмотренной контрактом.
"Моральное состояние бойцов плохое и продолжает ухудшаться, но, к сожалению, пока страх побеждает", – заметил военный эксперт.
Олег Жданов предположил, чего боятся российские военные: смотрите видео
Пленные рассказывают о зверствах в российской армии
- Оккупант Роман Грибко, который попал в руки украинских военных, рассказал о том, что российские командиры могут расстреливать своих подчиненных. Мужчина спомнил, как стал свидетелем расстрела командира отделения в тренировочном лагере. Бойца сначала избили, а затем расстреляли за то, что тот бросил раненых. Свидетелями смертной казни стали более 150 других оккупантов.
- Житель оккупированного Луганска Сергей Малиновский попал на фронт в первые дни вторжения. Его просто остановили на улице и увезли в "пункт мобилизованных". Там выдали российскую форму, автомат и отправили воевать. После того как мужчина попал в плен, Украина внесла его в списки на обмен. Однако забирать своего бойца страна-агрессор отказалась. Суд вынес Сергею Малиновскому приговор и теперь он отбывает наказание.
- Первые свидетельства о том, что россияне расстреливают своих, удается получить тогда, когда оккупанты попадают в плен. Так стало известно, что двое российских заключенных убили двух других мужчин выстрелами в затылок. Свой поступок объяснили тем, что казнили людей, потому что они "полезли в общак".