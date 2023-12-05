Они этого боятся: какие проблемы на фронте пытаются скрыть россияне

Россияне ежедневно несут большие потери на территории Украины. Даже появлялась информация, что на Южном направлении они ищут доноров крови. Сдавать кровь вроде бы заставляют бюджетников.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, что такие факты свидетельствуют о серьезных проблемах россиян. Однако численность вражеской группировки до сих пор остается очень большой.

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Чего боятся россияне

Относительно проблем с ранеными, это приказ начальника российского генштаба Валерия Герасимова, которым запрещается эвакуация рядового и сержантского состава на территорию России. Следовательно, бойцов могут лечить только на оккупированных территориях Украины. Там медицинское обеспечение очень плохое, не хватает не только медикаментов, но и донорской крови.

У врага низкое морально-психологическое состояние – это тоже правда. Но россияне боятся расправы со стороны собственных командиров. Страх – это то, что побуждает их идти в атаку,

– рассказал Олег Жданов.

По его словам, приказ не вывозить бойцов на лечение в Россию – политический, а не медицинский. Ведь такое количество раненых может усугубить социальное положение в стране. Военные начнут рассказывать то, что видели, люди узнают реальное положение дел.

Следует упомянуть, что в оккупантов также работают полевые крематории на границе с Россией. Захватчики придерживаются принципа – если есть пропавший без вести, то никаких выплат семья не получает, даже текущей зарплаты, предусмотренной контрактом.

"Моральное состояние бойцов плохое и продолжает ухудшаться, но, к сожалению, пока страх побеждает", – заметил военный эксперт.

Олег Жданов предположил, чего боятся российские военные: смотрите видео

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