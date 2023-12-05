Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, что такие факты свидетельствуют о серьезных проблемах россиян. Однако численность вражеской группировки до сих пор остается очень большой.

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Чего боятся россияне

Относительно проблем с ранеными, это приказ начальника российского генштаба Валерия Герасимова, которым запрещается эвакуация рядового и сержантского состава на территорию России. Следовательно, бойцов могут лечить только на оккупированных территориях Украины. Там медицинское обеспечение очень плохое, не хватает не только медикаментов, но и донорской крови.

У врага низкое морально-психологическое состояние – это тоже правда. Но россияне боятся расправы со стороны собственных командиров. Страх – это то, что побуждает их идти в атаку,

– рассказал Олег Жданов.

По его словам, приказ не вывозить бойцов на лечение в Россию – политический, а не медицинский. Ведь такое количество раненых может усугубить социальное положение в стране. Военные начнут рассказывать то, что видели, люди узнают реальное положение дел.

Следует упомянуть, что в оккупантов также работают полевые крематории на границе с Россией. Захватчики придерживаются принципа – если есть пропавший без вести, то никаких выплат семья не получает, даже текущей зарплаты, предусмотренной контрактом.

"Моральное состояние бойцов плохое и продолжает ухудшаться, но, к сожалению, пока страх побеждает", – заметил военный эксперт.

Олег Жданов предположил, чего боятся российские военные: смотрите видео

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