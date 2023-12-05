Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, что такие факты свидетельствуют о серьезных проблемах россиян. Однако численность вражеской группировки до сих пор остается очень большой.
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Чего боятся россияне
Относительно проблем с ранеными, это приказ начальника российского генштаба Валерия Герасимова, которым запрещается эвакуация рядового и сержантского состава на территорию России. Следовательно, бойцов могут лечить только на оккупированных территориях Украины. Там медицинское обеспечение очень плохое, не хватает не только медикаментов, но и донорской крови.
У врага низкое морально-психологическое состояние – это тоже правда. Но россияне боятся расправы со стороны собственных командиров. Страх – это то, что побуждает их идти в атаку,
– рассказал Олег Жданов.
По его словам, приказ не вывозить бойцов на лечение в Россию – политический, а не медицинский. Ведь такое количество раненых может усугубить социальное положение в стране. Военные начнут рассказывать то, что видели, люди узнают реальное положение дел.
Следует упомянуть, что в оккупантов также работают полевые крематории на границе с Россией. Захватчики придерживаются принципа – если есть пропавший без вести, то никаких выплат семья не получает, даже текущей зарплаты, предусмотренной контрактом.
"Моральное состояние бойцов плохое и продолжает ухудшаться, но, к сожалению, пока страх побеждает", – заметил военный эксперт.
Олег Жданов предположил, чего боятся российские военные: смотрите видео
Пленные рассказывают о зверствах в российской армии
- Оккупант Роман Грибко, который попал в руки украинских военных, рассказал о том, что российские командиры могут расстреливать своих подчиненных. Мужчина спомнил, как стал свидетелем расстрела командира отделения в тренировочном лагере. Бойца сначала избили, а затем расстреляли за то, что тот бросил раненых. Свидетелями смертной казни стали более 150 других оккупантов.
- Житель оккупированного Луганска Сергей Малиновский попал на фронт в первые дни вторжения. Его просто остановили на улице и увезли в "пункт мобилизованных". Там выдали российскую форму, автомат и отправили воевать. После того как мужчина попал в плен, Украина внесла его в списки на обмен. Однако забирать своего бойца страна-агрессор отказалась. Суд вынес Сергею Малиновскому приговор и теперь он отбывает наказание.
- Первые свидетельства о том, что россияне расстреливают своих, удается получить тогда, когда оккупанты попадают в плен. Так стало известно, что двое российских заключенных убили двух других мужчин выстрелами в затылок. Свой поступок объяснили тем, что казнили людей, потому что они "полезли в общак".