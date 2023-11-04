Основатель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что таких случаев в России действительно много. Она вспомнила историю мужчины, который был дважды заключен и имел условный срок. В военкомате ему пригрозили: либо добровольно идти на войну, либо условный срок заменят на реальный.

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Владимир Путин фактически осуществил давнюю мечту российского интеллигента и правозащитника – очистил тюрьмы. Действительно, российские тюрьмы освободились на треть и в целом неблагополучных людей стало меньше.

Но Путина не просили делать это путем убийств, не просили расстреливать этих людей,

– подчеркнула Ольга Романова.

В Белом доме подтверждают случаи расстрела россиянами своих и такие ситуации довольно часты. Ольга Романова рассказала, что первые свидетельства таких преступлений они получают от самых заключенных, которые попали в украинский плен. Эти люди на камеру рассказывают, как убивали или как их заставляли это делать, они также говорят, что видели казни.

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Даже если на мгновение предположить, что российская пропаганда говорит правду и пленные, рассказывающие о казнях среди своих, находятся под давлением Украины – это все равно не отрицает сообщения от самих российских медиа. В них также пишут о схожих ситуациях, даже указывают номера воинских частей, фамилии и возраст заключенных.

Писали о том, как двое молодых заключенных убили двух старших выстрелом в затылок. Когда их задержали, они подтвердили, что казнили людей, потому что те полезли в "общак",

– рассказала Ольга Романова.

Впоследствии выяснилось, что это военное подразделение создало аккаунт в социальных сетях, через который бойцы собирали пожертвования на снаряжение, еду. Двое мужчин решили, что там есть их часть, потому и украли. Остальных двух отправили их казнить, они пошли и это сделали – такова "вторая армия мира".

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