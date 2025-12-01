Атака "Шахедів" на Україну, просування росіян на фронті: хронологія 1377 дня війни
В Україні розпочалася 1377 доба повномасштабної війни, яку розпочала та веде Росія. Противник атакує українські сили вздовж усієї лінії бойового зіткнення.
Про головні події дня станом на 1 грудня, актуальну ситуацію на фронті, втрати ворога, а також просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
Що відбулося в Україні 1 грудня?
Згідно з оновленою мапою, російські війська протиснулися в напрямку населеного пункту Мирноград Донецької області. Зазначимо, що за минулу добу на різних ділянках фронту сталося 271 бойове зіткнення. Найінтенсивнішою залишалася ситуація на Покровському напрямку, де ворог здійснив 76 штурмових атак. За словами Трампа, американська переговорна команда "почувається добре" після зустрічі у Маямі. Однак він зауважив, нині в Україні є низка "дрібних, але непростих проблем". На уточнювальне питання журналістки, про які саме проблеми йдеться, Трамп прямо заявив: "В Україні склалася ситуація з корупцією – і це не допомагає".
Окупанти просунулися біля Мирнограда
Трамп згадав про корупційний скандал в Україні на тлі мирних перемовин
