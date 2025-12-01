Атака "Шахедів" на Україну, просування росіян на фронті: хронологія 1377 дня війни

00:30, 01 грудня

За словами Трампа, американська переговорна команда "почувається добре" після зустрічі у Маямі. Однак він зауважив, нині в Україні є низка "дрібних, але непростих проблем".

На уточнювальне питання журналістки, про які саме проблеми йдеться, Трамп прямо заявив: "В Україні склалася ситуація з корупцією – і це не допомагає".