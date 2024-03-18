7 до 1 на користь росіян, – генерал ЗСУ про витрати боєприпасів на фронті
Джерело:Укрінформ
Армія Росії на фронті використовує проти України свою перевагу в артилерії та авіації. Саме це дозволяє окупантам не зменшувати інтенсивність обстрілів позицій наших захисників.
Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк розкрив співвідношення витрат у боєприпасах росіян до українців. Наразі це число становить як 7 до 1, на користь ворога.
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Росія має перевагу в боєприпасах і авіації на фронті
У своїй нещодавній оцінці Гаврилюк заявив, що Росія змогла оцінити виробничі потужності України та її партнерів, щоб отримати перевагу у виробництві боєприпасів. Крім того, Гаврилюк наголосив, що російська влада впевнена у своїй здатності утримувати контроль над лінією фронту протягом тривалого періоду.
Зокрема, стратегічну перевагу Кремлю дає стабільне постачання снарядів як з вітчизняних заводів, так і з Північної Кореї.
Заступник міністра оборони також зауважив, що російська авіація має значну перевагу, а винищувачі противника постійно атакують позиції та прифронтові райони, використовуючи керовані авіабомби.
"Від початку поточного року (за 77 діб) літаки противника скинули на наші позиції понад 3 500 авіабомб, що у 16 разів більше порівняно з 2023 роком", – наголосив він.
З усім тим, очікується, що поява винищувачів F-16 змінить баланс сил у небі, посилюючи можливості Сил оборони на землі.
Але ситуація така, що ми ще не маємо F-16, а запаси боєприпасів певних номенклатур падають до критичного рівня. Ці та інші фактори ускладнюють Силам оборони України виконання завдань із відсічі агресору,
– пояснив Гаврилюк.
Чехія полює за боєприпасами для України
- Видання The Wall Street Journal заявило, що Чехія наразі активно полює за боєприпасами для України по всьому світу. Зокрема, країна додатково знайшла ще 700 тисяч снарядів, які можна купити додатково.
- За словами журналістів, чеські чиновники заявили, що минуле країни як колишнього радянського сателіта стало несподіваною перевагою. Адже вони можуть співпрацювати з колишніми країнами-союзниками Радянського Союзу, які мають великі запаси зброї.
- Автори матеріалу наголосили, що наразі офіційні чеські особи не коментують, звідки йдуть постачання боєприпасів. Водночас джерела видання стверджують, що серед постачальників є деякі нинішні союзники Росії.