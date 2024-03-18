7 к 1 в пользу россиян, – генерал ВСУ о расходе боеприпасов на фронте
Источник:Укринформ
Армия России на фронте использует против Украины свое преимущество в артиллерии и авиации. Именно это позволяет оккупантам не уменьшать интенсивность обстрелов позиций наших защитников.
Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк раскрыл соотношение расходов в боеприпасах россиян к украинцам. Сейчас это число составляет как 7 к 1, в пользу врага.
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Россия имеет преимущество в боеприпасах и авиации на фронте
В своей недавней оценке Гаврилюк заявил, что Россия смогла оценить производственные мощности Украины и ее партнеров, чтобы получить преимущество в производстве боеприпасов. Кроме того, Гаврилюк отметил, что российские власти уверены в своей способности удерживать контроль над линией фронта в течение длительного периода.
В частности, стратегическое преимущество Кремлю дает стабильные поставки снарядов как из отечественных заводов, так и из Северной Кореи.
Заместитель министра обороны также отметил, что российская авиация имеет значительное преимущество, а истребители противника постоянно атакуют позиции и прифронтовые районы, используя управляемые авиабомбы.
"С начала текущего года (за 77 суток) самолеты противника сбросили на наши позиции более 3 500 авиабомб, что в 16 раз больше по сравнению с 2023 годом", – подчеркнул он.
Со всем тем, ожидается, что появление истребителей F-16 изменит баланс сил в небе, усиливая возможности Сил обороны на земле.
Но ситуация такова, что мы еще не имеем F-16, а запасы боеприпасов определенных номенклатур падают до критического уровня. Эти и другие факторы затрудняют Силам обороны Украины выполнение задач по отпору агрессору,
– пояснил Гаврилюк.
Чехия охотится за боеприпасами для Украины
- Издание The Wall Street Journal заявило, что Чехия сейчас активно охотится за боеприпасами для Украины по всему миру. В частности, страна дополнительно нашла еще 700 тысяч снарядов, которые можно купить дополнительно.
- По словам журналистов, чешские чиновники заявили, что прошлое страны как бывшего советского сателлита стало неожиданным преимуществом. Ведь они могут сотрудничать с бывшими странами-союзниками Советского Союза, которые имеют большие запасы оружия.
- Авторы материала отметили, что пока официальные чешские лица не комментируют, откуда идут поставки боеприпасов. В то же время источники издания утверждают, что среди поставщиков есть некоторые нынешние союзники России.