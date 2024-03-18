Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк раскрыл соотношение расходов в боеприпасах россиян к украинцам. Сейчас это число составляет как 7 к 1, в пользу врага.

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Россия имеет преимущество в боеприпасах и авиации на фронте

В своей недавней оценке Гаврилюк заявил, что Россия смогла оценить производственные мощности Украины и ее партнеров, чтобы получить преимущество в производстве боеприпасов. Кроме того, Гаврилюк отметил, что российские власти уверены в своей способности удерживать контроль над линией фронта в течение длительного периода.

В частности, стратегическое преимущество Кремлю дает стабильные поставки снарядов как из отечественных заводов, так и из Северной Кореи.

Заместитель министра обороны также отметил, что российская авиация имеет значительное преимущество, а истребители противника постоянно атакуют позиции и прифронтовые районы, используя управляемые авиабомбы.

"С начала текущего года (за 77 суток) самолеты противника сбросили на наши позиции более 3 500 авиабомб, что в 16 раз больше по сравнению с 2023 годом", – подчеркнул он.

Со всем тем, ожидается, что появление истребителей F-16 изменит баланс сил в небе, усиливая возможности Сил обороны на земле.

Но ситуация такова, что мы еще не имеем F-16, а запасы боеприпасов определенных номенклатур падают до критического уровня. Эти и другие факторы затрудняют Силам обороны Украины выполнение задач по отпору агрессору,

– пояснил Гаврилюк.

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