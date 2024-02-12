"Штучна країна": причиною початку війни в Україні стала одержимість Путіна історією, — WSJ

Інтерв'ю Владіміра Путіна з Такером Карлсоном виявило одну особливість диктатора, яка призвела до початку війни проти України. Мовиться про одержимість російського президента історією.

Журналісти The Wall Street Journal зазначили, що одержимість Путіна історією України та слов'янських народів далеко не нова. Ще у 2008 році Путін доводив тодішньому послу США Вільяму Бернсу, а нині директору ЦРУ, що, мовляв, Україна не справжня.

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Путін міг напасти на Україну через одержимість історією

Автори матеріалу переконують, що вторгнення в Україну у 2014 році та анексії Криму й повномасштабна війна, розпочата Москвою у 2022 році, – все це випливає з переконання Путіна, що Україна "штучна держава".

Історичні погляди Путіна не властиві тільки йому. Вони мають глибоке коріння в історичному наративі Російської імперії, що передував російській революції 1917 року. Сама назва Україна та друкування книжок і газет українською мовою в Росії на той час були незаконними, а українців офіційно називали "малоросами",

– пишуть журналісти.

За словами представників західної розвідки, під час пандемії COVID-19 російський президент витратив надто багато часу на вивчення історичних текстів. Результатом став так званий трактат диктатора "Про історичну єдність росіян і українців", який було опубліковано в липні 2021 року.

"Довгі та часто фактично помилкові пояснення Путіна в перші пів години інтерв'ю Карлсону по суті повторювали основні тези цього документа — хоча часто з деякими навіть більш екстремальними модифікаціями та додатковим історичним ревізіонізмом", – пояснили журналісти.

Автори пригадали, що той незручний факт, що сьогодні Київ є столицею України, підриває уявлення Росії як про "справжню спадкоємицю слави Київської Русі" з історичним правом на всі землі, якими колись правили київські князі.

Сам Путін у пропагандистському дусі стверджував, що українська ідентичність – це буцімто винахід ворога Росії – Австро-Угорської імперії. Дійсно, частини України під владою Австрії того часу, як-от місто Львів, справді стали центрами українського інтелектуального життя, але лише тому, що письменники, історики та поети з Києва мусили шукати притулку там, оскільки Росія заборонила вживання української мови.

Путін, який свого часу читав Шевченка українською мовою, більше не згадує його у своїй версії історії, оскільки таким чином визнав би, що українська література передує нібито інтригам австро-угорського генштабу.

Під час зустрічі з Карлсоном Владімір Путін також передав копії листів Богдана Хмельницького, якого він назвав "людиною, яка контролювала владу в цій частині російських земель, яка нині називається Україною". Титул Хмельницького був гетьманом України, як засвідчено на багатьох портретах його часу.

Журналісти зазначили, що визнання того, що назва Україна використовувалася протягом століть, є табу в путінській Росії. Путін сам у пропагандистському дусі стверджує, що Україна "виникла лише в результаті російської революції 1917 року".