Зараз просуванням інтерв'ю Путіна активно займаються у Кремлі. Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Зауважимо, у Головному управлінні розвідки також наголошували на тому, що це інтерв'ю є спецоперацією, завдяки якій хочуть донести думку Путіна до країн Глобального Заходу.

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Не інтерв'ю, а спецоперація

Вже саме інтерв'ю з Такером Карлсоном зараз активно поширюють у соцмережах – нарізки у тіктоці, треди в X (колишній твіттер) тощо.

"Є запитання до твіттеру, чи це відео рекомендують за звичайними алгоритмами, чи Ілон Маск для нього може запропонувати покращений алгоритм?", – наголосив Микола Давидюк.

Звісно, якщо завдяки алгоритмам це інтерв'ю покажуть умовним 170 мільйонам користувачів мережі – це виглядатиме дуже солідно. Навіть якщо 90% глядачів мали негативні враження під час перегляду.

Я поки що не бачу чесної відповіді по Такеру. Це виглядає не як інтерв'ю, а спецоперація впливу. Є підозра, що Такер прилетів приватним джетом, це коштує близько 50 тисяч доларів, щоб прилетіти з Вашингтона в Москву. Він, мабуть, живе у лакшері номері, має команду. Ми можемо вийти на якісь п'ятизначні цифри, які не пояснені. Це спецоперація і за неї хтось платить,

– зауважив політолог.

Подібна історія вже траплялася у 2017 році. Тоді відомий американський режисер, триразовий лауреат "Оскару" Олівер Стоун зняв "Інтерв'ю з Путіним". Це чотирисерійний пропагандистський документальний фільм.

Цікаво! Стоун є в базі "Миротворця" через скандальні висловлювання щодо України. У грудні 2014 року він назвав Революцію Гідності "змовою ЦРУ", а Віктора Януковича – "законним президентом", яки був змушений втекти.

Олівер Стоун також зняв документальний фільм "Нерозкрита історія України", який побудований на інтерв'ю з Віктором Медведчуком та Оксаною Марченко.

Ситуація була схожа і в реакціях суспільства. Фільм отримав переважно критичні оцінки за межами Росії, його розглядають як такий, що ставить за мету демонізацію США та гуманізацію Путіна. За словами Давидюка, Олівер Стоун взяв за зняття цього інтерв'ю 10 мільйонів доларів. Тож не було б дивно, якщо так вчинив і Карлсон.

"Ось так зараз працюватиме російська пропаганда, так зараз просуватимуться через соцмережі, через правильне налаштування алгоритмів", – додав Давидюк.

Інтерв'ю Путіна та Карлсона: реакція світу