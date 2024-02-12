Сейчас продвижением интервью Путина активно занимаются в Кремле. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Заметим, в Главном управлении разведки также отмечали, что это интервью является спецоперацией, благодаря которой хотят донести мнение Путина до стран Глобального Запада.
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Не интервью, а спецоперация
Уже само интервью с Такером Карлсоном сейчас активно распространяют в соцсетях – нарезки в тиктоке, треды в X (бывший твиттер) и тому подобное.
"Есть вопрос к твиттеру, рекомендуют ли это видео по обычным алгоритмам, или Илон Маск для него может предложить улучшенный алгоритм?", – отметил Николай Давидюк.
Конечно, если благодаря алгоритмам это интервью покажут условным 170 миллионам пользователей сети – это будет выглядеть очень солидно. Даже если 90% зрителей имели негативные впечатления во время просмотра.
Я пока не вижу честного ответа по Такеру. Это выглядит не как интервью, а спецоперация влияния. Есть подозрение, что Такер прилетел частным джетом, это стоит около 50 тысяч долларов, чтобы прилететь из Вашингтона в Москву. Он, видимо, живет в лакшери номере, имеет команду. Мы можем выйти на какие-то пятизначные цифры, которые не объяснены. Это спецоперация и за нее кто-то платит,
– отметил политолог.
Подобная история уже случалась в 2017 году. Тогда известный американский режиссер, трехкратный лауреат "Оскара" Оливер Стоун снял "Интервью с Путиным". Это 4-серийный пропагандистский документальный фильм.
Ситуация была схожей и в реакциях общества. Фильм получил преимущественно критические оценки за пределами России, его рассматривают как такой, который ставит целью демонизацию США и гуманизацию Путина. По словам Давидюка, Оливер Стоун взял за снятие этого интервью 10 миллионов долларов. Поэтому не было бы странно, если так поступил и Карлсон.
"Вот так сейчас будет работать российская пропаганда, так сейчас будут продвигаться через соцсети, через правильную настройку алгоритмов", – добавил Давидюк.
Интервью Путина и Карлсона: реакция мира
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что интервью Владимира Путина в 2024 году – то же, что дать слово Гитлеру в 1944 году. Ведь Путину позволяют на весь мир распространять свою пропаганду, а уже на следующий день в Харькове от ракетного удара умерла целая семья.
- Интервью Путина было похоже не только на спецоперацию, но и на сумасшедший урок истории. Российский диктатор вновь зашелся говорить о том, что Украина якобы искусственно созданное государство Ленина и Сталина. МИД Польши отреагировало на такой бред, объяснив, что СССР лишь захватил часть Украины, которая берет свое начало с Киевской Руси – когда России еще не существовало.
- В Институте изучения войны также проанализировали так называемое интервью Владимира Путина. В отчете отмечают, что российский диктатор не сказал ничего нового и эксклюзивного. В Кремле же вместо этого хотят показать Путина как влиятельного мирового лидера, который может влиять на инфопространство Запада.