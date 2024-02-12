Сейчас продвижением интервью Путина активно занимаются в Кремле. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Заметим, в Главном управлении разведки также отмечали, что это интервью является спецоперацией, благодаря которой хотят донести мнение Путина до стран Глобального Запада.

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Не интервью, а спецоперация

Уже само интервью с Такером Карлсоном сейчас активно распространяют в соцсетях – нарезки в тиктоке, треды в X (бывший твиттер) и тому подобное.

"Есть вопрос к твиттеру, рекомендуют ли это видео по обычным алгоритмам, или Илон Маск для него может предложить улучшенный алгоритм?", – отметил Николай Давидюк.

Конечно, если благодаря алгоритмам это интервью покажут условным 170 миллионам пользователей сети – это будет выглядеть очень солидно. Даже если 90% зрителей имели негативные впечатления во время просмотра.

Я пока не вижу честного ответа по Такеру. Это выглядит не как интервью, а спецоперация влияния. Есть подозрение, что Такер прилетел частным джетом, это стоит около 50 тысяч долларов, чтобы прилететь из Вашингтона в Москву. Он, видимо, живет в лакшери номере, имеет команду. Мы можем выйти на какие-то пятизначные цифры, которые не объяснены. Это спецоперация и за нее кто-то платит,

– отметил политолог.

Подобная история уже случалась в 2017 году. Тогда известный американский режиссер, трехкратный лауреат "Оскара" Оливер Стоун снял "Интервью с Путиным". Это 4-серийный пропагандистский документальный фильм.

Интересно! Стоун есть в базе "Миротворца" из-за скандальных высказываний в отношении Украины. В декабре 2014 года он назвал Революцию Достоинства "заговором ЦРУ", а Виктора Януковича – "законным президентом", который был вынужден бежать.

Оливер Стоун также снял документальный фильм "Нераскрытая история Украины", который построен на интервью с Виктором Медведчуком и Оксаной Марченко.

Ситуация была схожей и в реакциях общества. Фильм получил преимущественно критические оценки за пределами России, его рассматривают как такой, который ставит целью демонизацию США и гуманизацию Путина. По словам Давидюка, Оливер Стоун взял за снятие этого интервью 10 миллионов долларов. Поэтому не было бы странно, если так поступил и Карлсон.

"Вот так сейчас будет работать российская пропаганда, так сейчас будут продвигаться через соцсети, через правильную настройку алгоритмов", – добавил Давидюк.

Интервью Путина и Карлсона: реакция мира