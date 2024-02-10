Напомним, что в ночь на 10 февраля Россия атаковала Немышлянский район Харькова. В результате попадания в заправку по улице растеклось топливо, которое привело к пожару в 15 жилых домах. Есть погибшие и пострадавшие.

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Кулеба раскритиковал интервью Путина

Министр иностранных дел отметил, что россияне сожгли заживо парализованного мужчину и его жену, а также целую семью из пяти человек. Речь идет о молодых родителях и детях, которым было всего-навсего 4 и 7 лет. В частности, в результате пожара погиб их недавно рожденный младенец.

Сегодня вы позволяете Путину распространять свою безумную пропаганду геноцида, а на следующий день он наносит удар по Харькову, убив семь человек. Интервью с Путиным в 2024 году – это все равно, что дать слово Гитлеру в 1944 году,

– заявил Кулеба.

По словам министра, российского диктатора нужно как можно быстрее победить, а не помогать ему в распространении кровожадной лжи.

Путин в очередной раз повторил свои пропагандистские байки: основное