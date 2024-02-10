Напомним, что в ночь на 10 февраля Россия атаковала Немышлянский район Харькова. В результате попадания в заправку по улице растеклось топливо, которое привело к пожару в 15 жилых домах. Есть погибшие и пострадавшие.
Смотрите также Едва не сгорели заживо: харьковчанин спас соседей во время атаки дронов и пожара
Кулеба раскритиковал интервью Путина
Министр иностранных дел отметил, что россияне сожгли заживо парализованного мужчину и его жену, а также целую семью из пяти человек. Речь идет о молодых родителях и детях, которым было всего-навсего 4 и 7 лет. В частности, в результате пожара погиб их недавно рожденный младенец.
Сегодня вы позволяете Путину распространять свою безумную пропаганду геноцида, а на следующий день он наносит удар по Харькову, убив семь человек. Интервью с Путиным в 2024 году – это все равно, что дать слово Гитлеру в 1944 году,
– заявил Кулеба.
По словам министра, российского диктатора нужно как можно быстрее победить, а не помогать ему в распространении кровожадной лжи.
Путин в очередной раз повторил свои пропагандистские байки: основное
- 1 февраля в России заметили скандально известного американского журналиста Такера Карлсона, который прибыл в Москву, чтобы взять интервью у российского диктатора Владимира Путина. Его увидели в аэропорту Стамбула во время посадки на рейс.
- Уже 9 февраля Карлсон обнародовал видео встречи с главой Кремля. Путин цинично заявил, что, мол, "российская государственность" начала развиваться с 862 года, когда "новгородцы пригласили князя Рюрика править землями".
- В контексте Путин также сказал, что Украина в первые годы советской власти получила территории, которые "исторически никогда не имели к ней отношения". Также российскому президенту снова привиделось, что "Украины не существовало", и вообще "ей земли почему-то при формировании было влито".
- Он также с помощью пропаганды объяснил, что слово "украинец" изначально "не означало отдельную этническую группу", а "лишь указывало на то, что человек живет на окраине государства", то есть "у края". Также он сказал, что Россия в 2014 году была "вынуждена взять Крым под свою защиту, поскольку полуостров был под угрозой".
- Говоря о войне против Украины, Путин сказал, что Россия пока "не достигла целей СВО", потому что одна из них – это денацификация, что означает "запрет всевозможных неонацистских движений". Кроме того, диктатор сказал, что, мол, это "Украина начала войну, а цель России – прекратить ее".