Нагадаємо, що у ніч проти 10 лютого Росія атакувала Немишлянський район Харкова. Внаслідок влучання в заправку вулицею розтеклось паливо, яке призвело до пожежі у 15 житлових будинках. Є загиблі та постраждалі.

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Кулеба розкритикував інтерв'ю Путіна

Міністр закордонних справ наголосив на тому, що росіяни спалили живцем паралізованого чоловіка та його дружину, а також цілу родину з п'яти осіб. Мовиться про молодих батьків та дітей, яким було всього-на-всього 4 та 7 років. Зокрема, внаслідок пожежі загинуло їхнє нещодавно народжене немовля.

Сьогодні ви дозволяєте Путіну поширювати свою божевільну пропаганду геноциду, а наступного дня він завдає удару по Харкову, вбивши семеро людей. Інтерв’ю з Путіним у 2024 році – це все одно, що дати слово Гітлеру в 1944 році,

– заявив Кулеба.

За словами міністра, російського диктатора потрібно якнайшвидше перемогти, а не допомагати йому у поширенні кровожерливої брехні.

Путін вкотре повторив свої пропагандистські байки: основне