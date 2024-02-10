Чоловік бігав вулицею та стукав по воротах сусідніх будинків. Завдяки цьому вдалося евакуюватися щонайменше двом людям.

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Власниця ураженого будинку, який згорів вщент, Ольга Лагутіна розповіла, що коли полум'я охопило вулицю, вони з чоловіком встигли схопити лише документи.

Це добре, що Вовка потарабанив, інакше б ми всі згоріли! У нього крайній будинок. У нього була рука обпечена. Я йому кажу: Вово, дякую! Врятував,

– сказала жінка.

Мовиться про Володимира Клубенка. Чоловік мешкає на краю вулиці. На його обличчі та руках є численні опіки. Після удару він рятував свою родину та сусідів.

Я парився в бані. Попарився, вийшов. Тут чую – удар, аж похитнуло мене. І дим. Я вийшов з двору, думаю, піду гляну. Підіймаюся вгору – другий удар. І полум'я, журчання. Я не зрозумів, що це спочатку. Але потім по запаху стало зрозуміло. І полум'я. Я повертаюся назад, бігом по дорозі. Дружині телефоную, щоб бігом з дому тікала,

– пригадує Володимир.

За його словами, поки він добіг, то вже не зміг зайти на власну територію через сильну пожежу. Чоловікові довелося оббігати й перестрибувати через паркан.

Дорогою до власного будинку він закликав усіх сусідів тікати. Пізніше, як розповів Володимир, сусіди почали дякувати йому та казати, що він молодець та всіх врятував, проте чоловік з цим не погоджується.

Виходить, не всіх (врятував – 24 Канал). Там і лежачий був, я б не зміг його ніяк витягти. Я тут ледь не задихнувся,

– розповів харків'янин.

Мовиться, що у будинку поруч з Лагутіними загинуло подружжя, загиблим було за 60 років, чоловік не міг ходити за станом здоров’я. На місце пожежі пізніше приїхав їх син Вадим.

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Володимир також зазначив, що росіяни вже атакували цю нафтобазу минулого року, тому вважає, що пальне з таких об'єктів, які перебувають поряд із житловими кварталами, потрібно вивозити.

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