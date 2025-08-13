Російські військові роблять спроби зайти у Куп'янськ Харківської області й закріпитися у місті. Такі дії загарбники виконують невеликими групами.

Однак наразі їм не вдається досягнути успіху. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро".

Яка ситуація в районі Куп'янська?

В ОСУВ зазначають, що протягом доби російські війська намагалися покращити тактичне положення поблизу Колодязного, Нововасилівки, Голубівки та Московки.

Раніше також повідомлялося, що російські війська змінили тактику на Куп'янському напрямку. Загарбники відмовилися від масованих атак з бронетехнікою й тепер намагаються непомітно просуватися малими групами в лісосмугах і полях, щоб бити по українській логістиці.

Офіцер відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ Віктор Петрович розповів, що останній масштабний штурм із використанням близько 20 одиниць бронетехніки росіяни здійснили п’ять – шість місяців тому.

Нині ж вони діють групами по одному чи двоє бійців, які "повзуть" або перебігають під прикриттям "зеленки". Фактично окупанти ведуть напівдиверсійну війну, поки є можливість сховатися.