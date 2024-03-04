У Міноборони є комплексний план, – Шмигаль про будівництво фортифікаційних споруд

Денис Шмигаль розповів про ситуацію з будівництвом фортифікаційних споруд на фронті. За словами глави уряду, Кабмін вже має план щодо спорудження цих ліній оборони.

Шмигаль також зазначив, що, окрім запитів військових, Кабінет Міністрів може ініціювати рішення, які допоможуть у будівництві фортифікацій. Про це український прем'єр-міністр розповів під час пресконференції, інформує 24 Канал.

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Шмигаль пояснив ситуацію з будівництвом фортифікацій

Прем'єр-міністр зазначив, що з 2023 року Міноборони і Генштаб мали у своєму розпорядженні достатньо коштів, щоб будувати надійні оборонні фортифікації на першій і другій лінії.

Чи було це зроблено? Це питання власне лежить в межах Генштабу і Міноборони. Публічно ми не можемо його комунікувати, не до всіх елементів цієї звітності є доступ у цивільних осіб,

– зазначив Шмигаль.

Він також запевнив, що зі свого боку Кабмін виділяв і виділяє достатньо коштів і готовий продовжувати виділяти із резервного фонду гроші на будівництво потужних фортифікацій.

"І не лише на першій чи другій лінії, а й на третій і, якщо треба буде, на четвертій. Чи є на сьогодні план? Я впевнений і знаю, що в Міноборони є комплексний план створення комплексних ліній із фортифікаціями, інженерними загородженнями", – підкреслив глава уряду.

Зокрема, Шмигаль зазначив, що фортифікаційні лінії будують з відомими й новими елементами: мінно-вибуховими, бетонованими й зі спеціальними малопомітними перешкодами.

Наостанок український прем'єр запевнив, що Кабмін робить все необхідне не лише у відповідь на запит військових, а й ініціативно готовий давати необхідну кількість матеріалів, фінансів і будь-які запити військових задовольняти миттєво.

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