У Минобороны есть комплексный план, – Шмыгаль о строительстве фортификационных сооружений

Денис Шмыгаль рассказал о ситуации со строительством фортификационных сооружений на фронте. По словам главы правительства, Кабмин уже имеет план по сооружению этих линий обороны.

Шмыгаль также отметил, что, кроме запросов военных, Кабинет Министров может инициировать решение, которые помогут в строительстве фортификаций. Об этом украинский премьер-министр рассказал во время пресс-конференции, информирует 24 Канал.

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Шмыгаль объяснил ситуацию со строительством фортификаций

Премьер-министр отметил, что с 2023 года Минобороны и Генштаб располагали достаточно средств, чтобы строить надежные оборонительные фортификации на первой и второй линии.

Было ли это сделано? Этот вопрос собственно лежит в пределах Генштаба и Минобороны. Публично мы не можем его коммуницировать, не ко всем элементам этой отчетности есть доступ у гражданских лиц,

– отметил Шмыгаль.

Он также заверил, что со своей стороны Кабмин выделял и выделяет достаточно средств и готов продолжать выделять из резервного фонда деньги на строительство мощных фортификаций.

"И не только на первой или второй линии, но и на третьей и, если надо будет, на четвертой. Есть ли на сегодня план? Я уверен и знаю, что в Минобороны есть комплексный план создания комплексных линий с фортификациями, инженерными заграждениями", – подчеркнул глава правительства.

В частности, Шмыгаль отметил, что фортификационные линии строят с известными и новыми элементами: минно-взрывными, бетонированными и со специальными малозаметными препятствиями.

Напоследок украинский премьер заверил, что Кабмин делает все необходимое не только в ответ на запрос военных, но и инициативно готов давать необходимое количество материалов, финансов и любые запросы военных удовлетворять мгновенно.

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