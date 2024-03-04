Шмыгаль также отметил, что, кроме запросов военных, Кабинет Министров может инициировать решение, которые помогут в строительстве фортификаций. Об этом украинский премьер-министр рассказал во время пресс-конференции, информирует 24 Канал.

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Шмыгаль объяснил ситуацию со строительством фортификаций

Премьер-министр отметил, что с 2023 года Минобороны и Генштаб располагали достаточно средств, чтобы строить надежные оборонительные фортификации на первой и второй линии.

Было ли это сделано? Этот вопрос собственно лежит в пределах Генштаба и Минобороны. Публично мы не можем его коммуницировать, не ко всем элементам этой отчетности есть доступ у гражданских лиц,

– отметил Шмыгаль.

Он также заверил, что со своей стороны Кабмин выделял и выделяет достаточно средств и готов продолжать выделять из резервного фонда деньги на строительство мощных фортификаций.

"И не только на первой или второй линии, но и на третьей и, если надо будет, на четвертой. Есть ли на сегодня план? Я уверен и знаю, что в Минобороны есть комплексный план создания комплексных линий с фортификациями, инженерными заграждениями", – подчеркнул глава правительства.

В частности, Шмыгаль отметил, что фортификационные линии строят с известными и новыми элементами: минно-взрывными, бетонированными и со специальными малозаметными препятствиями.

Напоследок украинский премьер заверил, что Кабмин делает все необходимое не только в ответ на запрос военных, но и инициативно готов давать необходимое количество материалов, финансов и любые запросы военных удовлетворять мгновенно.

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