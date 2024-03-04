Шмигаль також зазначив, що, окрім запитів військових, Кабінет Міністрів може ініціювати рішення, які допоможуть у будівництві фортифікацій. Про це український прем'єр-міністр розповів під час пресконференції, інформує 24 Канал.

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Шмигаль пояснив ситуацію з будівництвом фортифікацій

Прем'єр-міністр зазначив, що з 2023 року Міноборони і Генштаб мали у своєму розпорядженні достатньо коштів, щоб будувати надійні оборонні фортифікації на першій і другій лінії.

Чи було це зроблено? Це питання власне лежить в межах Генштабу і Міноборони. Публічно ми не можемо його комунікувати, не до всіх елементів цієї звітності є доступ у цивільних осіб,

– зазначив Шмигаль.

Він також запевнив, що зі свого боку Кабмін виділяв і виділяє достатньо коштів і готовий продовжувати виділяти із резервного фонду гроші на будівництво потужних фортифікацій.

"І не лише на першій чи другій лінії, а й на третій і, якщо треба буде, на четвертій. Чи є на сьогодні план? Я впевнений і знаю, що в Міноборони є комплексний план створення комплексних ліній із фортифікаціями, інженерними загородженнями", – підкреслив глава уряду.

Зокрема, Шмигаль зазначив, що фортифікаційні лінії будують з відомими й новими елементами: мінно-вибуховими, бетонованими й зі спеціальними малопомітними перешкодами.

Наостанок український прем'єр запевнив, що Кабмін робить все необхідне не лише у відповідь на запит військових, а й ініціативно готовий давати необхідну кількість матеріалів, фінансів і будь-які запити військових задовольняти миттєво.

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