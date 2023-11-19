Втеча від мобілізації: скільки разів ухилянти пропонували прикордонникам хабаря і на яку суму

За даними ЗМІ, від початку повномасштабного вторгнення майже 20 тисяч чоловіків незаконно виїхали з України. У ДПСУ розповіли, які способи втечі ухилянти використовували найчастіше.

Найпоширені способи нелегального перетину кордону – це або обхід КПП, або прохід на пунктах пропуску за допомогою підробних документів чи підкупу прикордонників. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, передає 24 Канал.

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Хабарі на мільйони

За словами Демченка, з перших днів російської агресії до сьогодні інспекторам прикордонної служби пропонували хабаря більше 800 разів. За цю незаконну грошову нагороду чоловіки, яким заборонено виїжджати з України, просили випустити їх за кордон.

Загальна сума хабарів – понад 3 мільйони гривень.

Також речник ДПСУ розповів, що за останній час почастішали випадки, коли військовозобов’язані намагаються "непомітно" покинути Україну: сховатися в багажнику, за різним перемичками, в салоні, у спальних відділеннях вантажівок тощо.

Ці спроби викриваються. Оперативно працює розвідувальний блок, який завчасно виявляє охочих нелегально перетнути кордон, наголосив Демченко.

Як тікають ухилянти: останні випадки

В Одесі викрили "шлюбне агентство", яке допомагало чоловікам виїхати за кордон. Організацію створила місцева жителька. Одеситка підшукувала жінок з інвалідністю та організовувала шлюб з чоловіками призовного віку. Це все робилося для того, щоб "подружжя" могло виїхати за кордон. Згодом так звана "наречена" поверталася в Україну і розривала шлюб.

Прикордонники на пункті пропуску Рава-Руська затримали 21-річного ухилянта, який намагався незаконно потрапити до Польщі в автомобілі свого батька. Хлопець ховався у спальному відділенні кабіни вантажівки під ковдрою.

Служба безпеки України затримала колишнього заступника голови Судової охорони. Той створив фіктивний благодійний фонд та понад 30 псевдоволонтерських організацій. Там він оформлював ухилянтів як міжнародних перевізників гуманітарних вантажів від імені своїх "організацій".

: За даними BBC, з початку великої війни майже 20 тисяч чоловіків незаконно виїхали з України, аби уникнути призову. А понад 21 тисячу людей затримали при спробі нелегального перетину. 14 313 з них намагалися перейти кордон пішки або переплисти річки. Ще 6800 використати підроблені документи. За словами представника президента у Верховній Раді Федора Вениславського, уникнути мобілізації намагаються 1 – 5% чоловіків. Він каже, що це не грає значної ролі для оборони України.