Бегство от мобилизации: сколько раз уклонисты предлагали пограничникам взятки и на какую сумму

По данным СМИ, с начала полномасштабного вторжения почти 20 тысяч мужчин незаконно уехали из Украины. В ГПСУ рассказали, какие каналы побега уклонисты использовали чаще всего.

Самые распространенные способы нелегального пересечения границы – это либо обход КПП, либо проход на пунктах пропуска посредством поддельных документов или подкупа пограничников. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает 24 Канал.

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Взятки на миллионы

По словам Демченко, с первых дней российской агрессии до сегодняшнего дня инспекторам пограничной службы предлагали взятки более 800 раз. За эту незаконную денежную награду мужчины, которым запрещено уезжать из Украины, просили выпустить их за границу.

Общая сумма взяток – более 3 миллионов гривен.

Также спикер ГПСУ рассказал, что за последнее время участились случаи, когда военнообязанные пытаются "незаметно" покинуть Украину: спрятаться в багажнике, за разными перемычками, в салоне, в спальных отделениях грузовиков и т.д.

Эти попытки разоблачаются. Оперативно работает разведывательный блок, заранее выявляющий желающих нелегально пересечь границу, отметил Демченко.

Как убегают уклоняющие: последние случаи

В Одессе разоблачили "брачное агентство", которое помогало мужчинам уехать за границу. Организацию создала местная жительница. Одесситка подыскивала женщин с инвалидностью и организовывала брак с мужчинами призывного возраста. Это все делалось для того, чтобы "супруги" могли уехать за границу. Впоследствии так называемая "невеста" возвращалась в Украину и расторгала брак.

Пограничники на пункте пропуска Рава-Русская задержали 21-летнего уклониста, пытавшегося незаконно попасть в Польшу в автомобиле своего отца. Парень скрывался в спальном отделении кабины грузовика под одеялом.

Служба безопасности Украины задержала бывшего замглавы Судебной охраны. Тот создал фиктивный благотворительный фонд и более 30 псевдоволонтерских организаций. Там он оформлял уклонистов как международных перевозчиков гуманитарных грузов от имени своих "организаций".

: По данным BBC, с начала большой войны почти 20 тысяч мужчин незаконно уехали из Украины во избежание призыва. А более 21 тысячи человек были задержаны при попытке нелегального пересечения. 14 313 из них пытались перейти границу пешком или переплыть реки. Еще 6800 использовать поддельные документы. По словам представителя президента в Верховной Раде Федора Вениславского, избежать мобилизации пытаются 1-5% мужчин. Он говорит, что это не играет важную роль для обороны Украины.