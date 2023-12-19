В одних військова перевага, в інших – політична: яка головна різниця воєн в Україні та в Ізраїлі

Війна в Україні та війна в Ізраїлі мають відмінності. Кожна зі сторін відчуває свої проблеми, які є досить неприємними.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що війна в Україні та війна в Ізраїлі має одну велику відмінність.

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Чим відрізняються обидві війни

Як наголосив Шейтельман, Ізраїлю зараз дещо легше. Кожен мешканець цієї країни розуміє, що перемога є невідворотною. Є реальний шанс захопити Сектор Гази та знищити кожного бойовика ХАМАС. Україна, на жаль, поки що не має такої можливості.

Україна поки не може захопити всю територію Росії, знищити кожного окупанта. Це – довго і майже неможливо у найближчому майбутньому. Тому Ізраїлю легше здобути воєнну перемогу, ніж Україні. Але Ізраїль не має політичного рішення після перемоги. Ось у чому різниця. Там не знають, що робити далі з Сектором Гази,

– сказав Шейтельман.

Україна ж, навпаки, після перемоги має чіткий план: вступ у НАТО та перебування під "ядерною парасолькою". Ізраїль такого варіанту не має.

Крім того, в Ізраїлі немає такої чіткої лінії фронту. Там деякі люди бояться виходити на вулицю, адже терорист може перебувати буквально в сусідньому будинку. В Україні переважно ситуація з цим чіткіша: є лінія фронту, за якою перебуває ворог.

Війна в Україні: коротко