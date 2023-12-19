У одних военное преимущество, у других – политическое: какая главная разница войн в Украине и в Израиле

Война в Украине и война в Израиле имеют отличия. Каждая из сторон испытывает свои проблемы, которые достаточно неприятны.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что война в Украине и война в Израиле имеет одно большое отличие.

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Чем отличаются обе войны

Как отметил Шейтельман, Израилю сейчас несколько легче. Каждый житель этой страны понимает, что победа неотвратима. Есть реальный шанс захватить Сектор Газа и уничтожить каждого боевика ХАМАС. Украина, к сожалению, пока не имеет такой возможности.

Украина пока не может захватить всю территорию России, уничтожить любого оккупанта. Это долго и почти невозможно в ближайшем будущем. Поэтому Израилю легче одержать военную победу, чем Украине. Но у Израиля нет политического решения после победы. Вот в чем разница. Там не знают, что делать дальше с Сектором Газа,

– сказал Шейтельман.

Украина же, напротив, после победы имеет четкий план: вступление в НАТО и пребывание под "ядерным зонтиком". У Израиля такого варианта нет.

Кроме того, в Израиле нет столь четкой линии фронта. Там некоторые люди боятся выходить на улицу, ведь террорист может находиться буквально в соседнем доме. В Украине преимущественно ситуация с этим более четкая: есть линия фронта, за которой находится враг.

Война в Украине: коротко