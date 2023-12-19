У одних военное преимущество, у других – политическое: какая главная разница войн в Украине и в Израиле
Война в Украине и война в Израиле имеют отличия. Каждая из сторон испытывает свои проблемы, которые достаточно неприятны.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что война в Украине и война в Израиле имеет одно большое отличие.
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Чем отличаются обе войны
Как отметил Шейтельман, Израилю сейчас несколько легче. Каждый житель этой страны понимает, что победа неотвратима. Есть реальный шанс захватить Сектор Газа и уничтожить каждого боевика ХАМАС. Украина, к сожалению, пока не имеет такой возможности.
Украина пока не может захватить всю территорию России, уничтожить любого оккупанта. Это долго и почти невозможно в ближайшем будущем. Поэтому Израилю легче одержать военную победу, чем Украине. Но у Израиля нет политического решения после победы. Вот в чем разница. Там не знают, что делать дальше с Сектором Газа,
– сказал Шейтельман.
Украина же, напротив, после победы имеет четкий план: вступление в НАТО и пребывание под "ядерным зонтиком". У Израиля такого варианта нет.
Кроме того, в Израиле нет столь четкой линии фронта. Там некоторые люди боятся выходить на улицу, ведь террорист может находиться буквально в соседнем доме. В Украине преимущественно ситуация с этим более четкая: есть линия фронта, за которой находится враг.
Война в Украине: коротко
- Россия потеряла более 348 тысяч личного состава с начала полномасштабного вторжения. Также украинские военные уничтожили 5798 танков, 10771 боевую бронированную машину, 8190 артиллерийских систем, 926 РСЗО, 611 средств ПВО и так далее.
- Соединенные Штаты еще не приняли военную помощь для Украины на 2024 год. Из-за нехватки артиллерийских боеприпасов и другой иностранной помощи Силы обороны были вынуждены свернуть отдельные военные операции. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
- Потом представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун объяснил заявление Тарнавского. Он уточнил, что произошло переформатирование операций, а не свертывание.