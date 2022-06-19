Війна в Україні: як Росії доведеться платити за жахливі злочини

Ми маємо справу з військовими злочинами в індустріальному масштабі, фактично з геноцидом. І визнання цього факту лише на рівні держав відкриє дуже серйозні можливості конфіскації російських активів, як державних, і приватних.

Традиційне західне право захисту власності у сьогоднішніх реаліях може відступити на другий план. Питання репарацій і конфіскації тих російських активів, які сьогодні заморожені, має важливе значення.

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Але російська опозиція – ті, хто себе називають російською опозицією, – поки що не дали зрозумілої відповіді з цього питання.

На мою думку, тут не може бути жодних обговорень. Росія має виплатити всю суму збитків, які будуть призначені за оцінками міжнародної спільноти як компенсацію за ті жахливі злочини, які сьогодні творяться на українській землі.

У світі такі процедури тривають довго, але Нюрнберзький трибунал не зайняв багато часу. На жаль, таких трибуналів не було у Радянському союзі. На жаль, злочини комунізму, що значно перевершують і за тимчасовим проміжком, і за масштабом злочину нацистів, досі залишилися не затаврованими в історії.

Важливо У такі моменти Путін робить якесь безумство

Злочини путінського режиму

Зараз ми підходимо до того моменту, коли всі злочини, які скоєні комуністами, КДБ та їхня сьогоднішня путінська реінкарнація мають бути зафіксовані і в історії, і в кримінальному праві. Це дозволить вирішувати питання, зокрема, конфіскації заморожених активів російських активів на користь України.

Досягти цього – наш історичний обов'язок. Справа не лише в тому, щоб відновити справедливість щодо українського народу, який сьогодні бореться та гине. Це питання майбутнього Росії.

У Росії не може бути майбутнього, якщо не буде дано принципової оцінки того, що трапилося, якщо не буде видано військових злочинців і Росія не перестане нарешті бути імперією, яка несе смерть і руйнування сусідам.

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