Война в Украине: как России придется платить за чудовищные преступления

Мы имеем дело с военными преступлениями в индустриальном масштабе, фактически с геноцидом. И признание этого факта на уровне государств откроет очень серьезные возможности для конфискации российских активов, как государственных, так и частных.

Традиционное западное право защиты собственности в сегодняшних реалиях может отступить на второй план. Вопрос репараций и соответственно конфискации тех российских активов, которые сегодня заморожены, имеет важное значение.

Читайте Драги, Шольц и Макрон приехали в Киев: почему украинцы кричат "зрада"

Но российская оппозиция – те, кто себя называют российской оппозицией, – пока не дали вразумительного ответа по этому вопросу.

На мой взгляд, здесь не может быть никаких обсуждений. Россия должна будет выплатить всю сумму ущерба, которая будет назначена по оценкам международного сообщества в качестве компенсации за те чудовищные преступления, которые сегодня творятся на украинской земле.

В устоявшемся мире такие процедуры длятся долго, но Нюрнбергский трибунал не занял много времени. К сожалению, таких трибуналов не было в Советском союзе. К сожалению, преступления коммунизма, значительно превосходящие и по временному промежутку, и по масштабу преступления нацистов, до сих пор остались не заклейменными в истории.

Важно В такие моменты Путин совершает какое-то безумие

Преступления путинского режима

Сейчас мы подходим к тому моменту, когда все преступления, которые совершались коммунистами, КГБ и их сегодняшней путинской реинкарнацией должны быть зафиксированы и в истории, и в уголовном праве. Это позволит решать вопросы, в том числе конфискации замороженных активов российских активов в пользу Украины.

Добиться этого – наш исторический долг. Дело не только в том, чтобы восстановить справедливость в отношении украинского народа, который сегодня сражается и погибает. Это вопрос будущего России.

У России не может быть будущего, если не будет дана принципиальная оценка тому, что случилось, если не будут выданы военные преступники и Россия не перестанет наконец быть империей, которая несет смерть и разрушения соседям.

Также интересно – Москва меняет нарратив "Агрессор-жертва" на нарратив "территориальные споры": смотрите видео