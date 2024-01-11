Тотальне переформатування: Подоляк пояснив, що має змінити Україна задля безпеки
Україна, на жаль, має сусіда, який завжди поводився і поводитиметься агресивно. З огляду на постійну небезпеку Росії, наша держава повинна переформатувати деякі безпекові напрямки.
Росія має усі офіційні дозволи на володіння смертельним озброєнням, тож до загроз потрібно бути готовим завжди. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, пояснивши, що потрібно Україні, аби цю загрозу мінімізувати.
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Яке майбутнє чекає на Україну
На думку Михайла Подоляка, майбутнє України схоже з Ізраїлем і Тайванем. Однак є суттєві відмінності, на які варто звернути увагу.
Росія – це завжди питання обов'язкової агресії. Росія – це велика країна, яка чомусь офіційно, на відміну від терористичних організацій типу "Хезболли" чи ХАМАС, має дозволи від глобальних спільнот на право володіння ядерною зброєю, далекобійними ракетами, стратегічною авіацією, космічними силами тощо,
– зауважив Подоляк.
Тож Росія завжди матиме доступ до офіційного володіння усіма засобами вбивства. Тоді як, наприклад, ХАМАС – це просто терористична організація, яка не має жодних дозволів, але займається кустарним виробництвом.
В України, на жаль, є перманентний опонент, який поводитиметься агресивно через певні проміжки часу. Тому, на думку Михайла Подоляка, Україна має вкладатися у дві речі.
- Фундаментальну трансформацію системи безпеки. Тобто армія, сили безпеки, контррозвідка, розвідка мають виглядати по-іншому. Переформатування Сил оборони й безпеки в цілому.
- Велике сучасне військове виробництво. Не заради продажу в країни Африки тощо, на чому спеціалізувалися 20 років Укрспецекспорт і подібні організації, а саме для модернізації засобів, контрзасобів для протистояння з Росією.
Тобто мовиться про тотальне переформатування військового виробництва.
Україна вироблятиме власну зброю: останні новини
- Зброї українського виробництва уже більшає. Так, за перший тиждень 2024 року Міноборони допустило до експлуатації майже півтора десятка вітчизняних зразків озброєння. Серед них – нова модифікація БпЛА "Лелека", вантажність якого – 800 кілограмів. Усі державні випробування пройшов також мобільний протитанковий ракетний комплекс "Штурм-СМ". Він побудований на основі однієї з ББМ. До нього розробили й ракети.
- Варто додати, що напередодні Нового року стало відомо, що Україна максимально спростить всі процедури, пов'язані з виробництвом озброєння. За словами Володимира Зеленського, заради якості та швидкості українського виробництва, необхідно, аби державні компанії нарівні конкурували з приватними підприємствами. Адже усі зараз працюють для спільної мети – перемоги України.
- Допомагають у виробництві зброї також наші союзники. 11 січня президент України вирушив у турне країнами Балтії. Гарні новини очікували у Латвії. країна погодилась про спільне виробництво озброєння. Зокрема, мовиться про засоби боротьби проти дронів.