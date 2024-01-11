Тотальне переформатування: Подоляк пояснив, що має змінити Україна задля безпеки

Україна, на жаль, має сусіда, який завжди поводився і поводитиметься агресивно. З огляду на постійну небезпеку Росії, наша держава повинна переформатувати деякі безпекові напрямки.

Росія має усі офіційні дозволи на володіння смертельним озброєнням, тож до загроз потрібно бути готовим завжди. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, пояснивши, що потрібно Україні, аби цю загрозу мінімізувати.

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Яке майбутнє чекає на Україну

На думку Михайла Подоляка, майбутнє України схоже з Ізраїлем і Тайванем. Однак є суттєві відмінності, на які варто звернути увагу.

Росія – це завжди питання обов'язкової агресії. Росія – це велика країна, яка чомусь офіційно, на відміну від терористичних організацій типу "Хезболли" чи ХАМАС, має дозволи від глобальних спільнот на право володіння ядерною зброєю, далекобійними ракетами, стратегічною авіацією, космічними силами тощо,

– зауважив Подоляк.

Тож Росія завжди матиме доступ до офіційного володіння усіма засобами вбивства. Тоді як, наприклад, ХАМАС – це просто терористична організація, яка не має жодних дозволів, але займається кустарним виробництвом.

В України, на жаль, є перманентний опонент, який поводитиметься агресивно через певні проміжки часу. Тому, на думку Михайла Подоляка, Україна має вкладатися у дві речі.

Фундаментальну трансформацію системи безпеки . Тобто армія, сили безпеки, контррозвідка, розвідка мають виглядати по-іншому. Переформатування Сил оборони й безпеки в цілому.

. Тобто армія, сили безпеки, контррозвідка, розвідка мають виглядати по-іншому. Переформатування Сил оборони й безпеки в цілому. Велике сучасне військове виробництво. Не заради продажу в країни Африки тощо, на чому спеціалізувалися 20 років Укрспецекспорт і подібні організації, а саме для модернізації засобів, контрзасобів для протистояння з Росією.

Тобто мовиться про тотальне переформатування військового виробництва.

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