Детальніше про це у коментарі розповів заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Він зауважив, що перший тиждень нового року увінчався тим, що оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації майже півтора десятка нових зразків, як озброєння, так і військової техніки, виробленої в Україні.

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Українського озброєння стає все більше

За словами Гаврилюка, кодифікація необхідна, щоб надати дозвіл на укладення угоди між підприємцями та Міністерством оборони. Звернімо увагу, що перед цією процедурою нові розробки проходять випробування.

Так, серед нових роботизованих систем можна виділити наземну роботизовану платформу та роботизований комплекс логічного призначення. Що стосується першої, то вона необхідна для здійснення дистанційного мінування. У неї також є функція дистанційного самопідриву.

Якщо говорити про БпЛА, то наше військо отримає нову модифікацію "Лелеки". Також йдеться про два види FPV-дрона, які відрізняються між собою різною вантажопідйомністю.

Кодифікацію пройшов також напівнавісний мінний трал на автомобільному шасі. Його використовують для бойових броньованих машин. А ще ЗСУ отримають двомісний квадроцикл. Його вантажопідйомність 800 кілограмів. Крім того, він оснащений окремим тактичним причепом.

Водночас відомо, що державні випробування та кодифікування пройшов мобільний протитанковий ракетний комплекс "Штурм-СМ". Він побудований на базі однієї з бойових броньованих машин. Відомо, що до нього також розробили українські ракети. Останні мають різні типи бойових частин.

Звернімо увагу на те, що напередодні Володимир Зеленський заявив, що мета України – нарощення вітчизняного озброєння. За його словами, станом на січень 2024 року вже є багато влучних результатів, яких вдалося досягнути саме завдяки українській зброї.