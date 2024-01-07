Український лідер провів нараду з оборонним блоком уряду. Наразі пріоритетом є забезпечення українських героїв озброєнням та військовою технікою.

Зверніть увагу Жоден з ударів без наслідків не минеться, – Зеленський відреагував на атаку Росії на Покровськ

Зеленський наголосив, що мета – стале постачання, а також – стале виробництво. Необхідна чітка тенденція на збільшення власне українського виробництва. Зокрема, снарядів та техніки. Зараз над цим активно працюють. Роблять усе можливе, аби українські захисники та захисниці могли б базуватися у значній частині своїх дій на вітчизняному виробництві.

Російські окупанти мають відчувати міць української зброї.

Зараз уже формується таке відчуття. Є й багато влучних речей, зроблених саме українською зброєю. І все менше й менше спокійних ночей в окупантів. А має стати нашої, української сили ще в рази більше. І це буде,

– мовиться у повідомленні.

На кожну російську атаку буде відповідь

Зеленський відреагував на російський терористичний удар по Покровську. На жаль, загинули понад 10 людей. Серед них – діти. Український лідер наголосив, що окупанти атакували житлову забудову. Росія має відчувати, що жоден з таких ударів для неї не минеться безслідно.