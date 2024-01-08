Детальнее об этом в комментарии рассказал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. Он отметил, что первая неделя нового года увенчалась тем, что оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации почти полтора десятка новых образцов, как вооружения, так и военной техники, произведенной в Украине.

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Украинского вооружения становится все больше

По словам Гаврилюка, кодификация необходима, чтобы разрешить заключение соглашения между предпринимателями и Министерством обороны. Обратим внимание, что перед этой процедурой новые разработки проходят испытания.

Так, среди новых роботизированных систем можно выделить наземную роботизированную платформу и роботизированный комплекс логического назначения. Что касается первой, то она необходима для осуществления дистанционного минирования. У нее также есть функция дистанционного самоподрыва.

Если говорить о БПЛА, то наше войско получит новую модификацию "Аисты". Также речь идет о двух видах FPV-дрона, которые отличаются между собой разной грузоподъемностью.

Кодификацию прошел также полунавесной минный трал на автомобильном шасси. Его используют для боевых бронированных машин. А еще ВСУ получат двухместный квадроцикл. Его грузоподъемность 800 килограммов. Кроме того, он оснащен отдельным тактическим прицепом.

В то же время известно, что государственные испытания и кодификации прошли мобильный противотанковый ракетный комплекс "Штурм-СМ". Он построен на базе одной из боевых бронированных машин. Известно, что к нему также были разработаны украинские ракеты. Последние имеют разные типы боевых частей.

Обратим внимание, что накануне Владимир Зеленский заявил, что цель Украины – наращивание отечественного вооружения. По его словам, по состоянию на январь 2024 года уже много метких результатов, которых удалось достичь именно благодаря украинскому оружию.