Агрессию со стороны России можно победить. Об этом Владимир Зеленский сказал 7 января, выступая на ежегодной национальной конференции в Швеции "Общество и оборона".
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Россию можно победить
Украинский лидер дал понять, что существует способ обезопасить европейские страны от российской агрессии.
Для того, чтобы в долгосрочной перспективе обезопасить Европу от России в военном отношении, есть только одно решение – единственная европейская оружейная промышленность,
– объяснил он.
Зеленский подчеркнул, что российскую агрессию можно победить. Для того, чтобы показать Кремлю, что агрессия не может привести к добру, необходима солидарность. Президент назвал солидарность основой безопасности в современном мире.
Все мы с вами знаем, что Россия сейчас использует для агрессии против Украины и – в гибридных формах – против всей нашей Европы потенциал, накопленный при жизни нескольких поколений. Это касается и оружия, и промышленных и экономических возможностей, и энергетического потенциала России, который она тратит на ведение своей войны. Должны признать: это значительная сила. Но все равно – я уверен, и это демонстрируют наши результаты – даже Россию можно поставить снова в пределы международного права,
– сказал украинский лидер.
Зеленский подчеркнул, что европейские ценности должны доминировать. По его словам, каждая демократия в Европе должна быть уверена в том, что политики не уступят, если кто-то будет соблазнять их концепцией сфер влияния.
Другие заявления президента
- Не так давно президент Украины сравнил Владимира Путина с животным. Зеленский объяснил западной аудитории, что российский диктатор может "съесть на обед" Запад вместе с ЕС и НАТО, если почувствует слабость.
- Ранее глава государства назвал спасение Востока и Юга первоочередными задачами в сухопутной войне против России. Военная помощь от западных партнеров повлияет на быстроту достижения успеха нашими защитниками.
- Напомним, Зеленский отреагировал на ракетную атаку России на Покровск, в результате которой погибли более 10 мирных людей. Президент подчеркнул, что страна-агрессорка должна постоянно чувствовать, что ни один из ее ударов по украинцам не пройдет без последствий.