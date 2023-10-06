Винятково асиметрична боротьба: яка зброя дасть Україні перевагу над ворогом

Щоб отримати перевагу на полі бою, українським військовим потрібно застосувати проти російських окупантів асиметричну боротьбу. Для цього важливо наростити певні види озброєння.

Провідний азербайджанський військовий аналітик, аналітик центру STEM Агіль Рустамзаде сказав 24 Каналу, що Україні варто розвивати власний оборонно-промисловий комплекс.

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"Для асиметричної боротьби потрібні дрони – наземні, повітряні та морські. У цьому ви вже маєте успіх, просто цієї кількості мало", – зазначив Рустамзаде.

Крім того, треба автоматичні кулеметні та гарматні установки, а також повноцінна система радіоелектронної боротьби. До того ж не буде зайвим розробити багатофункціональний ракетний комплекс – аналог ізраїльського Spike.

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Україна вже застосовувала асиметричну боротьбу

Успішні удари по окупованому Криму та чорноморському флоту Росії можна вважати асиметричною боротьбою. Ба більше, українські бійці уражали дорогі системи С-300 і С-400 відносно дешевими дронами.

"Ви можете не тільки знищувати якісь цілі, а й виснажувати протиповітряну оборону противника", – наголосив Рустамзаде.

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США 2 жовтня передали Україні понад мільйон одиниць зброї, конфіскованої в Ірану. Ідеться про гвинтівки, кулемети, ракетні установки, протитанкові керовані ракети та боєприпаси.

Крім того, Німеччина планує передати Україні нові системи протиповітряної оборони для захисту зернових шляхів. Мова про IRIS-T і Gepard.

До слова, президент США Джо Байден натякнув, що виконав прохання Володимира Зеленського щодо далекобійних ракет ATACMS. Як відомо, вони зустрілись у Нью-Йорку 21 вересня.

– бойові дії з істотною різницею у військовій силі або можливостях використання стратегій і тактик з боку учасників.