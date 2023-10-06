Исключительно асимметричная борьба: какое оружие даст Украине преимущество над врагом

Чтобы получить преимущество на поле боя, украинским военным нужно применить против российских оккупантов асимметричную борьбу. Для этого важно нарастить определённые виды вооружения.

Ведущий азербайджанский военный аналитик, аналитик центра STEM Агиль Рустамзаде сказал 24 Каналу, что Украине следует развивать собственный военно-промышленный комплекс.

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"Для асимметричной борьбы нужны дроны – наземные, воздушные и морские. В этом вы уже пользуетесь успехом, просто этого количества мало", – отметил Рустамзаде.

Кроме того, нужны автоматические пулеметные и пушечные установки, а также полноценная система радиоэлектронной борьбы. К тому же не будет лишним разработать многофункциональный ракетный комплекс – аналог израильского Spike.

В каком оружии нуждаются украинские защитники: смотрите видео 24 Канала

Украина уже применяла асимметричную борьбу

Успешные удары по оккупированному Крыму и черноморскому флоту России можно считать асимметричной борьбой. Более того, украинские бойцы поражали дорогие системы С-300 и С-400 относительно дешевыми дронами.

"Вы можете не только уничтожать какие-либо цели, но и истощать противовоздушную оборону противника", – подчеркнул Рустамзаде.

Военная помощь для Украины: последние новости

США 2 октября передали Украине более миллиона единиц оружия, конфискованного у Ирана. Речь идет о винтовках, пулеметах, ракетных установках, противотанковых управляемых ракетах и боеприпасах.

Кроме того, Германия планирует передать Украине новые системы противовоздушной обороны для защиты зерновых дорог. Речь об IRIS-T и Gepard.

К слову, президент США Джо Байден намекнул, что выполнил просьбу Владимира Зеленского относительно дальнобойных ракет ATACMS. Как известно, они встретились в Нью-Йорке 21 сентября.

– боевые действия с существенной разницей в военной силе или возможностях использования стратегий и тактик со стороны участников.