Німеччина не відправлятиме свої війська в Україну, – Шольц записав звернення
Джерело:Олаф Шольц
На фоні дискусії про можливість введення військ НАТО в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц випустив відеозвернення. У ньому політик зазначив, що військ Бундесверу не буде в Україні.
Нагадаємо, днями президент Франції Еммануель Макрон допустив можливість введення військ НАТО в Україну. Він зазначив, що наразі консенсусу щодо цього питання немає, однак у майбутньому не варто виключати цю можливість.
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Звернення Шольца до народу
Ввечері 28 лютого Олаф Шольц звернувся до німецького населення з коротким відеозверненням. Він заявив, що НАТО не є і не буде воюючою стороною – і так буде надалі. Саме тому Німеччина не відправлятиме війська Бундесверу в Україну. Він додав, що німецькі солдати можуть бути в цьому впевнені.
Ми не хочемо, щоб війна Росії проти України перетворилася на війну між Росією і НАТО. У цьому німецький уряд згоден з усіма нашими союзниками. Скажу прямо: як канцлер Німеччини, я не відправлятиму жодного солдата з наших збройних сил в Україну,
– заявив Шольц.
Водночас Німеччина хоче посилити підтримку України з боку партнерів і союзників. Шольц наголосив, що ЗСУ потрібні більше зброї і більше боєприпасів, особливо для протиповітряної оборони. Канцлер додав, що активно агітував партнерів протягом останніх тижнів – за його словами, багато хто це зрозумів.
НАТО в Україні
- Після заяви Макрона, дискусію у НАТО підтвердив і словацький прем'єр Роберт Фіцо. За його словами, окремі країни-члени допускають можливість присутності військ Альянсу на території після укладення двосторонньої угоди між ними та Україною.
- Глава уряду Швеції Ульф Крістеррсон, коментуючи заяву Макрона, зазначив, що на Заході немає консенсусу щодо цього питання. І мовляв, для Швеції це "зовсім неактуально на цей момент".
- Також й низка інших країн висловилася щодо цього питання – більшість погодилися на тому, що це зараз не актуально. Зокрема, свої війська в Україну не відправлятиме й Канада. Водночас позитив лунав з боку Литви – у МЗС країни зазначили, що доля Європи вирішується на полях битв в Україні. Міністр закордонних справ Литви заявив, що ініціатива Макрона заслуговує на увагу.