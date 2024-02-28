Германия не будет отправлять свои войска в Украину, – Шольц записал обращение

На фоне дискуссии о возможности ввода войск НАТО в Украину канцлер Германии Олаф Шольц выпустил видеообращение. В нем политик отметил, что войск Бундесвера не будет в Украине.

Напомним, на днях президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность введения войск НАТО в Украину. Он отметил, что пока консенсуса по этому вопросу нет, однако в будущем не стоит исключать эту возможность.

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Обращение Шольца к народу

Вечером 28 февраля Олаф Шольц обратился к немецкому населению с коротким видеообращением. Он заявил, что НАТО не является и не будет воюющей стороной – и так будет в дальнейшем. Именно поэтому Германия не будет отправлять войска Бундесвера в Украину. Он добавил, что немецкие солдаты могут быть в этом уверены.

Мы не хотим, чтобы война России против Украины превратилась в войну между Россией и НАТО. В этом немецкое правительство согласно со всеми нашими союзниками. Скажу прямо: как канцлер Германии, я не буду отправлять ни одного солдата из наших вооруженных сил в Украину,

– заявил Шольц.

В то же время Германия хочет усилить поддержку Украины со стороны партнеров и союзников. Шольц подчеркнул, что ВСУ нужны больше оружия и больше боеприпасов, особенно для противовоздушной обороны. Канцлер добавил, что активно агитировал партнеров в течение последних недель – по его словам, многие это поняли.

НАТО в Украине