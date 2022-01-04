У військкоматі зробили великі очі, – нардепка розповіла, як намагалась стати на облік

Нардепка Юлія Клименко намагалась стати на військовий облік, зважаючи на новий наказ Міністерства оборони. Вона обурена тим, що процедура абсолютно не продумана та створює безліч труднощів.

За її словами, у військкоматі не одразу зрозуміли, що хоче нардепка. Мовляв, вона ж економіст.

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"У військкоматі зробили великі очі і спитали, чого я прийшла, дізнавшись, що економіст. Потім второпали і дали папку для проходження медкомісії та подальшого збору документів", – зауважила Клименко.

"Збір документів займе місяць"

Аби пройти медкомісію, нардепці знадобилося 1,5 години. Однак це ще не все – для того, аби стати на військовий облік, треба зібрати чимало документів та здати аналізи.

Збір цих аналізів і документів займе, думаю, місяць мінімум. Це при тому, що я живу в Києві і в мене військкомат та сімейний лікар під боком,

– написала Клименко.

Вона припустила, що в районному центрі або ОТГ все відбувається в рази повільніше та складніше.

"Навіщо підписувати такі накази, якщо немає інфраструктури для обліку не тільки жінок – не кажу вже про вагітних – а й для сильних моторних чоловіків", – зазначила Клименко.

Вона закликала спростити процедуру, а також наголосила, що претензій до військкомату немає – він все зробив у межах своїх можливостей.

Військовий облік для жінок: що відомо

Перелік спеціальностей, представниці яких повинні обов'язково стати на військовий облік, розширили 17 грудня.

Це обов'язково для кожного спеціаліста, в іншому разі – штраф. Керівники компаній повинні перевіряти наявність документів про військовий облік у своїх працівниць.

Петиція про скасування обов'язкового військового обліку для жінок набрала необхідну кількість підписів. Її має розглянути президент Володимир Зеленський.

У Міноборони заспокоїли, пояснивши, що жінок в армію не забиратимуть.

Повний текст публікації Юлії Клименко:

Пішла я сьогодні ставати на облік у військкомат, відповідно до підписаного наказу МОУ. Докладаю урядовцям, як це працює в реальності.

У військкоматі зробили великі очі і спитали, чого я прийшла, дізнавшись, що економіст. Потім второпали і дали папку для проходження медкомісії та подальшого збору документів. Медкомісія у військкоматі зайняла 1,5 години (9 лікарів). Далі треба назбирати ще 30 документів і аналізів, включно з флюорографією та травматологом. Збір цих аналізів і документів займе, думаю, місяць мінімум. Це при тому, що я живу в Києві і в мене військкомат та сімейний лікар під боком, а спеціалісти-лікарі – в пішій доступності. Я собі уявляю, як це виглядає в районному центрі або ОТГ, де немає травматолога та психіатра.

Після цього обліку у мене одне питання. Навіщо підписувати такі накази МОУ, якщо немає інфраструктури для обліку не тільки жінок (не кажу вже про вагітних), а й для сильних моторних чоловіків?! Невже не можна спростити облік для жінок, більшість з яких мають роботу, дітей і домашні клопоти (інші крім психіатра і флюорографії), щоб вони могли зробити реєстрацію електронно, через Дію, листом чи ще якимось простим рішенням?

P.S: Претензій до військкомату немає, все було гуд в межах їхніх можливостей.

Важливо – яких професій стосується новий наказ: дивіться відео