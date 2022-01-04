В военкомате сделали большие глаза, – нардеп рассказала, как пыталась встать на учет
Источник:фейсбук Юлии Клименко
Нардеп Юлия Клименко пыталась встать на воинский учет, учитывая новый приказ Министерства обороны. Она возмущена тем, что процедура абсолютно не продумана и создает множество трудностей.
По ее словам, в военкомате не сразу поняли, что хочет нардеп. Мол, она же экономист.
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"В военкомате сделали большие глаза и спросили, чего я пришла, узнав, что экономист. Потом поняли и дали папку для прохождения медкомиссии и дальнейшего сбора документов", – отметила Клименко.
"Сбор документов займет месяц"
Чтобы пройти медкомиссию, нардепу понадобилось 1,5 часа. Однако это еще не все – для того, чтобы встать на воинский учет, надо собрать немало документов и сдать анализы.
Сбор этих анализов и документов займет, думаю, месяц минимум. Это при том, что я живу в Киеве и у меня военкомат и семейный врач под боком,
– написала Клименко.
Она предположила, что в районном центре или ОТГ все происходит в разы медленнее и сложнее.
"Зачем подписывать такие приказы, если нет инфраструктуры для учета не только женщин – не говорю уже о беременных, но и для сильных крепких мужчин", – отметила Клименко.
Она призвала упростить процедуру, а также подчеркнула, что претензий к военкомату нет – он все сделал в рамках своих возможностей.
Воинский учет для женщин: что известно
- Перечень специальностей, представительницы которых должны обязательно встать на воинский учет, расширили 17 декабря.
- Это обязательно для каждого специалиста, в противном случае – штраф. Руководители компаний должны проверять наличие документов о воинском учете у своих работниц.
- Петиция об отмене обязательного воинского учета для женщин набрала необходимое количество подписей. Ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.
- В Минобороны успокоили, пояснив, что женщин в армию не будут забирать.
Полный текст публикации Юлии Клименко:
Пошла я сегодня становиться на учет в военкомат, в соответствии с подписанным приказом МОУ. Докладываю чиновникам, как это работает в реальности.
В военкомате сделали большие глаза и спросили, чего я пришла, узнав, что экономист. Потом поняли и дали папку для прохождения медкомиссии и последующего сбора документов. Медкомиссия в военкомате заняла 1,5 часа (9 врачей). Далее надо насобирать еще 30 документов и анализов, включая флюорографию и травматолога. Сбор этих анализов и документов займет, думаю, месяц минимум. Это при том, что я живу в Киеве и у меня военкомат и семейный врач под боком, а специалисты-врачи – в пешей доступности. Я себе представляю, как это выглядит в районном центре или ОТГ, где нет травматолога и психиатра.
После этого учета у меня один вопрос. Зачем подписывать такие приказы МОУ, если нет инфраструктуры для учета не только женщин (не говорю уже о беременных), но и для сильных крепких мужчин?! Неужели нельзя упростить учет для женщин, большинство из которых имеют работу, детей и домашние хлопоты (другие кроме психиатра и флюорографии), чтобы они могли сделать регистрацию электронно, через приложение Дия, письмом или еще каким-то простым решением?
P.S: претензий к военкомату нет, все было в пределах их возможностей.
Важно – каких профессий касается новый приказ: смотрите видео