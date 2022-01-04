По ее словам, в военкомате не сразу поняли, что хочет нардеп. Мол, она же экономист.

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"В военкомате сделали большие глаза и спросили, чего я пришла, узнав, что экономист. Потом поняли и дали папку для прохождения медкомиссии и дальнейшего сбора документов", – отметила Клименко.

"Сбор документов займет месяц"

Чтобы пройти медкомиссию, нардепу понадобилось 1,5 часа. Однако это еще не все – для того, чтобы встать на воинский учет, надо собрать немало документов и сдать анализы.

Сбор этих анализов и документов займет, думаю, месяц минимум. Это при том, что я живу в Киеве и у меня военкомат и семейный врач под боком,

– написала Клименко.

Она предположила, что в районном центре или ОТГ все происходит в разы медленнее и сложнее.

"Зачем подписывать такие приказы, если нет инфраструктуры для учета не только женщин – не говорю уже о беременных, но и для сильных крепких мужчин", – отметила Клименко.

Она призвала упростить процедуру, а также подчеркнула, что претензий к военкомату нет – он все сделал в рамках своих возможностей.

Воинский учет для женщин: что известно

Перечень специальностей, представительницы которых должны обязательно встать на воинский учет, расширили 17 декабря.

Это обязательно для каждого специалиста, в противном случае – штраф. Руководители компаний должны проверять наличие документов о воинском учете у своих работниц.

Петиция об отмене обязательного воинского учета для женщин набрала необходимое количество подписей. Ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

В Минобороны успокоили, пояснив, что женщин в армию не будут забирать.

Полный текст публикации Юлии Клименко:

Пошла я сегодня становиться на учет в военкомат, в соответствии с подписанным приказом МОУ. Докладываю чиновникам, как это работает в реальности.

В военкомате сделали большие глаза и спросили, чего я пришла, узнав, что экономист. Потом поняли и дали папку для прохождения медкомиссии и последующего сбора документов. Медкомиссия в военкомате заняла 1,5 часа (9 врачей). Далее надо насобирать еще 30 документов и анализов, включая флюорографию и травматолога. Сбор этих анализов и документов займет, думаю, месяц минимум. Это при том, что я живу в Киеве и у меня военкомат и семейный врач под боком, а специалисты-врачи – в пешей доступности. Я себе представляю, как это выглядит в районном центре или ОТГ, где нет травматолога и психиатра.

После этого учета у меня один вопрос. Зачем подписывать такие приказы МОУ, если нет инфраструктуры для учета не только женщин (не говорю уже о беременных), но и для сильных крепких мужчин?! Неужели нельзя упростить учет для женщин, большинство из которых имеют работу, детей и домашние хлопоты (другие кроме психиатра и флюорографии), чтобы они могли сделать регистрацию электронно, через приложение Дия, письмом или еще каким-то простым решением?

P.S: претензий к военкомату нет, все было в пределах их возможностей.

Важно – каких профессий касается новый приказ: смотрите видео