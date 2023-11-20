Не про військову допомогу: у чому полягає дискусія в США щодо підтримки України

У США тривають дискусії щодо подальшої допомоги Україні. З військовою складовою все нормально, а-от з фінансовою – є питання.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що в Сполучених Штатах поступово розгортається підготовка до президентських виборів, які відбудуться у 2024 році.

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І демократи, і республіканці мають можливості "атакувати" один одного, щоб перехопити виборців. Але за рік до голосування ніхто не буде діставати усі свої козирі.

Зараз в демократів більше можливостей перехопити увагу виборців. Вони перебувають при владі, тому мають ще рік, щоб продемонструвати свою ефективність. Але там, найімовірніше, не будуть доводити до того, аби республіканця Дональда Трампа не допускали до виборів.

Я маю сумнів, що судова система США не допустить Трампа до виборів. Вже було багато закидів до демократів. Що буцімто, якщо підуть судові процеси проти Трампа, то це буде використання адмінресурсу, аби не допустити рівноцінного кандидата до виборів. Його допустять,

– сказав Клочок.

Однак судові справи, які тягнутимуть досить довго, псуватимуть імідж Дональда Трампа.

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Яка ситуація з допомогою для України

Як вважає Клочок, дискусії в Сполучених Штатах щодо допомоги Україні не йдуть за військову складову. Усі розуміють, що без неї не обійдеться. Є питання щодо фінансової складової.

Були заяви, що Україна може не отримати 12 мільярдів додаткового фінансування, яка потрібне для держбюджету. Це проблема, але думаю, що вона буде вирішена. Саме оці гроші спричиняють дискусії між республіканцями та демократами. Республіканці наполягають не давати фінансову допомогу, але давати військову. Стежимо за всіма подіями. Особисто песимістичних прогнозів щодо перемоги Байдена та виділення військової допомоги Україні в мене немає,

– розповів Клочок.

Допомога Україні від США: коротко