Щоб посилити українську ППО: Міноборони Британії підписало контракт на 114 мільйонів доларів

Міноборони Британії 18 серпня підписало три контракти на постачання засобів протиповітряної оборони для української армії. Загальна сума допомоги становить 90 мільйонів фунтів стерлінгів або понад 114 мільйонів доларів США.

Цю суму Сполучене Королівство виділило від імені Міжнародного фонду України. Ця ініціатива допомагає нашій державі у військовому плані.

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Нова допомога від Великої Британії

У Міноборони Британії зазначили, що один із контрактів на 56 мільйонів фунтів стерлінгів вони підписали із норвезькою оборонною компанією Kongsberg. Це передбачатиме закупівлю систем протидії безпілотникам CORTEX Typhon, які встановлюються на транспортні засоби, щоб виявити, знищити або вивести з ладу ворожі БпЛА.

Система CORTEX Typhon розроблена для використання лише двома операторами. Її можна швидко розгортати та переміщувати для максимальної ефективності,

– сказали у міністерстві.

Ця система може також працювати окремо або як частина інтегрованої мережі для протидії дронам ворога. Інші дві угоди стосувалися забезпечення додаткових можливостей для нашої протиповітряної оборони.

Що відомо про CORTEX Typhon Журналісти "Мілітарного" розповіли, що систему CORTEX Typhon лише нещодавно розробили для боротьби з дронами. Компанія Teledyne Flir, відома своїми винятковими прицільними пристроями, співпрацює з норвезькою оборонною компанією Kongsberg для створення цієї найсучаснішої системи.

Система включає дистанційно керований модуль, оснащений потужним 12,7 міліметровим кулеметом, а також бронетехніку для розміщення всієї установки. В Україні в рамках цієї інноваційної системи використовуватимуть бронемашини Dingo 2.

Розробники стверджують, що технологія дозволяє системі ефективно нейтралізувати ворожі безпілотники за допомогою кулемета або альтернативними методами.

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що ці системи протиповітряної оборони досить гнучкі для швидкого розгортання. Зокрема, вони можуть захистити цивільне населення та інфраструктуру України, або використовуватися на фронті.

Наостанок у Міноборони Великої Британії наголосили, що ці контракти є частиною закупівель, які оголосили на початку 2023 року, з постачання засобів ППО, безпілотників, радарів і систем електронної боротьби у нашу державу.

Зверніть увагу! Міжнародний фонд для України – спільне зусилля Великої Британії та міжнародних партнерів, яке успішно зібрало понад 770 мільйонів фунтів стерлінгів фінансування. Це сталося завдяки внескам Сполученого Королівства, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції, Ісландії та Литви.

Фонд займається закупівлею необхідною для нашої держави зброї та оперативно доставляє їх в Україну.

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