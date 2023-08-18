Чтобы усилить украинскую ПВО: Минобороны Британии подписало контракт на 114 миллионов долларов

Минобороны Британии 18 августа подписало три контракта на поставку средств противовоздушной обороны для украинской армии. Общая сумма помощи составляет 90 миллионов фунтов стерлингов или более 114 миллионов долларов США.

Эту сумму Соединенное Королевство выделило от имени Международного фонда Украины. Эта инициатива помогает нашему государству в военном плане.

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Новая помощь от Великобритании

В Минобороны Великобритании отметили, что один из контрактов на 56 миллионов фунтов стерлингов они подписали с норвежской оборонной компанией Kongsberg. Это будет предусматривать закупку систем противодействия беспилотникам CORTEX Typhon, устанавливаемым на транспортные средства, чтобы обнаружить, уничтожить или вывести из строя вражеские БПЛА.

Система CORTEX Typhon разработана для использования только двумя операторами. Ее можно быстро разворачивать и перемещать для максимальной эффективности,

– сказали в министерстве.

Эта система может также работать отдельно или как часть интегрированной сети для противодействия дронам врага. Остальные два соглашения касались обеспечения дополнительных возможностей для нашей противовоздушной обороны.

Что известно о CORTEX Typhon Журналисты "Милитарного" рассказали, что систему CORTEX Typhon только недавно разработали для борьбы с дронами. Компания Teledyne Flir, известная своими исключительными прицельными устройствами, сотрудничает с норвежской оборонной компанией Kongsberg для создания этой современной системы.

Система включает в себя дистанционно управляемый модуль, оснащенный мощным 12,7 миллиметровым пулеметом, а также бронетехнику для размещения всей установки. В Украине в рамках этой инновационной системы будут использоваться бронемашины Dingo 2.

Разработчики утверждают, что технология позволяет системе эффективно нейтрализовать вражеские беспилотники с помощью пулемета или альтернативными методами.

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что эти системы противовоздушной обороны достаточно гибки для быстрого развертывания. В частности, они могут защитить гражданское население и инфраструктуру Украины или использоваться на фронте.

Напоследок в Минобороны Великобритании подчеркнули, что эти контракты являются частью закупок, которые объявили в начале 2023 года, по поставкам средств ПВО, беспилотников, радаров и систем электронной борьбы в наше государство.

Обратите внимание! Международный фонд для Украины – совместное усилие Великобритании и международных партнеров, успешно собравшее более 770 миллионов фунтов стерлингов финансирования. Это произошло благодаря вкладам Соединенного Королевства, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции, Исландии и Литвы.

Фонд занимается закупкой необходимого для нашего государства оружия и оперативно доставляет их в Украину.

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