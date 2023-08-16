Залужный отметил, что эти переговоры проходили в расширенном формате. Он также поблагодарил за уже оказанную помощь от наших партнеров.

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О чем говорил Залужный с партнерами

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что он вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой, заместителем Главнокомандующего Михаилом Забродским, командующим ВМС Алексеем Неижпапой, первым заместителем министра обороны Александром Павлюком и начальником ГУР МО Кириллом Будановым провели конструктивные переговоры.

Со стороны партнеров на встрече присутствовали Верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе и командующий ВС США в Европе Кристофер Каволи, начальник Штаба обороны Великобритании Энтони Радакин и представители партнерских делегаций.

Сотрудничество в военной сфере – ключевая тема, которую обсуждали. Рассказал об обстановке на фронте, о ходе наших наступательных и оборонных операций,

– сказал Залужный.

Генерал подчеркнул, что он ознакомил гостей с планами Вооруженных Сил на ближайшее время и в более отдаленной перспективе. Кроме того, они обсудили возможные действия противника на фронте.

Залужный вел переговоры с военным командованием США и Великобритании / Фото из телеграм-канала Валерия Залужного

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что отдельно украинская сторона остановилась на нуждах военных подразделений. В частности, это боеприпасы, вооружение, средства противовоздушной обороны, системы радиоэлектронной борьбы и устройства дистанционного разминирования.

Отдельной темой были дроны, которые так нужны нашим защитникам как для противодействия враждебным БПЛА, так и для наращивания собственных усилий.

"Договорились с партнерами сосредоточить работу в этом направлении. Также обсудили возможности усиления защиты объектов критической инфраструктуры от вражеских воздушных атак", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Напоследок генерал поблагодарил американских и британских партнеров за поддержку и помощь, которую они оказали в борьбе с российским агрессором. Он заверил, что вместе мы обязательно победим оккупанта в этой войне.

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