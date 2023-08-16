Глава государства рассказал, что провел сегодня заседание Ставки. В частности, на нем обсуждали фронт, сообщает 24 канал.

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Президент провел заседание Ставки

Зеленский рассказал, что во время заседания Ставки обсуждали:

фронтовые вопросы, которые важны сейчас,

оборонные вопросы, которые важны стратегически.

Кроме того, командующие доложили о ситуации на восточных и южных направлениях.

Главком и Министерство обороны – разговор о боеприпасах. Вицепремьер-министр Федоров и Госспецсвязь – то, что касается дронов и в целом наших технологических возможностей, – отметил президент.

По его словам, в каждой боевой бригаде воины среди первых вопросов задают вопросы о беспилотниках, средствах радиоэлектронной борьбы и военной противовоздушной обороне.

"Ответ на такие вопросы – это и наша работа с партнерами ради поставки нужных дронов и систем, это и работа здесь, в Украине. Необходимо производство. Наращиваем производство в разы. Но необходима систематизация того, что уже поставляется в войска и используется", – подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что дроны – это:

"глаза" и защита на передовой – разной дальности и целей,

гарантия, что людям не придется платить жизнью, когда можно сработать беспилотниками.

"Собственно, все то, о чем говорили с ребятами накануне в Донецкой области, в Запорожье, в наших боевых бригадах, теперь является содержанием работы и Генштаба, и чиновников, и Ставки. Очевидные задачи", – отметил глава государства.

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