Глава держави розповів, що провів сьогодні засідання Ставки. Зокрема, на ньому обговорювали фронт, повідомляє 24 Канал.

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Президент провів засідання Ставки

Зеленський розповів, що під час засідання Ставки обговорювали:

фронтові питання, які важливі зараз,

оборонні питання, які важливі стратегічно.

Окрім цього, командувачі доповіли про ситуацію на східних і південних напрямках.

Головком і Міністерство оборони – розмова про боєприпаси. Віцепрем'єр-міністр Федоров і Держспецзв'язок – те, що стосується дронів і загалом наших технологічних можливостей, – зазначив президент.

За його словами, у кожній бойовій бригаді воїни серед перших питань ставлять питання про безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби та військову протиповітряну оборону.

"Відповідь на такі питання – це й наша робота з партнерами заради постачання потрібних дронів і систем, це й робота тут, в Україні. Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази. Та необхідна систематизація того, що вже постачається у війська та використовується", – наголосив український лідер.

Він додав, що дрони – це:

"очі" та захист на передовій – різної дальності та цілей,

гарантія, що людям не доведеться платити життям, коли можна спрацювати безпілотниками.

"Власне, усе те, про що говорили з хлопцями напередодні на Донеччині, на Запоріжжі, у наших бойових бригадах, тепер є змістом роботи й Генштабу, і урядовців, і Ставки. Очевидні завдання", – зауважив глава держави.

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