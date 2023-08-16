Медикам не вдалося врятувати юнака. Про це розповів очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
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Росіяни вбили хлопця
Лисак розповів про наслідки чергового ворожого обстрілу.
Виродки. Російські терористи вбили 18-річного хлопця. Він отримав поранення через ворожий удар по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Лікарі до останнього намагалися врятувати юнака. Зробили все, що могли,
– написав голова ОВА.
Ще четверо людей постраждали. Серед них – дитина.
"Дівчинці лише 2 роки! Зараз вона в задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно. Атака на район сталася по обіді. Нині там досі горить сільгосппідприємство. Вогонь охопив понад 400 квадратних метрів", – підсумував Лисак.
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Напередодні росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: коротко
- Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак 15 серпня повідомив, що під час ранкової масованої атаки захисники неба збили над Дніпропетровщиною 7 крилатих ракет Х-101/555.
- У Повітряних Силах ЗСУ зазначили, що також зафіксували 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.
- Внаслідок ракетного удару по Дніпру пошкоджень зазнали дві школи. У школі № 34 вибухова хвиля розбила декілька вікон, а в НВК №120 побилися два вікна.
- Також виникла пожежа, яка охопила понад 800 квадратних метрів. Росіяни атакували важливий спортивний об'єкт Дніпра, який приймав всеукраїнські змагання, та підприємство.
- Перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов розповів, що внаслідок атаки троє людей зазнали поранень. Очевидці ракетного терору розповіли, що прокинулися від вибухів о 4:20. Люди зізнавалися, що їм було дуже страшно через сильні вибухи.