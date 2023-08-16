Залужний наголосив, що ці перемовини відбувалися у розширеному форматі. Він також подякував за вже надану допомогу від наших партнерів.

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Про що говорив Залужний з партнерами

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що він разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою, заступником Головнокомандувача Михайлом Забродським, командувачем ВМС Олексієм Неїжпапою, першим заступником міністра оборони Олександром Павлюком та начальником ГУР МО Кирилом Будановим провели конструктивні перемовини з Великою Британією та США.

З боку партнерів на зустрічі були присутні Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі та командувач ЗС США в Європі Крістофер Каволі, начальник Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін та представники делегацій партнерів.

Співпраця у військовій сфері – ключова тема, яку обговорювали. Розповів про обстановку на фронті, про перебіг наших наступальних та оборонних операцій,

– сказав Залужний.

Генерал наголосив, що він також ознайомив гостей із планами Збройних Сил на найближчий час та у більш віддаленій перспективі. Крім цього, вони обговорили можливі дії противника на фронті.

Залужний вів перемовини з військовим командуванням США і Великої Британії / Фото з телеграм-каналу Валерія Залужного

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що окремо українська сторона зупинилася на потребах військових підрозділів. Зокрема, це боєприпаси, озброєння, засоби протиповітряної оборони, системи радіоелектронної боротьби та пристрої для дистанційного розмінування.

Окремою темою були дрони, які так потрібні нашим захисникам як для протидії ворожим БпЛА, так і для нарощування власних зусиль.

"Домовилися з партнерами зосередити роботу в цьому напрямку. Також обговорили можливості посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури від ворожих повітряних атак", – підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Наостанок генерал висловив вдячність американським та британським партнерам за підтримку та допомогу, яку вони надали у боротьбі з російським агресором. Він запевнив, що разом ми обов'язково переможемо окупанта у цій війні.

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