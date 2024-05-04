В одному Трамп правий: чому Європа досі не готова до війни з Росією

Міністр закордонних справ Британії Девід Камерон заявив, що Україна може завдавати ударів їхньою зброєю по території Росії. Водночас президент Франції Еммануель Макрон знову заговорив про можливість відправити французьких військових в Україну. Німеччина ж поки не готова допомагати Україні.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що повільність в прийнятті важливих рішень Європи щодо допомоги Україні не подобається США. Європа повинна зрозуміти, що війна Росії з Україною є не так далеко.

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В чому правий Дональд Трамп

Зараз Україна, на думку Клочка, має брати від своїх партнерів стільки, скільки вони можуть дати. Європа повинна усвідомити реальність віни Росії з Україною.

Трамп говорить одну справедливу річ, що Росія до Європи ближча, ніж до США й досить сидіти під "парасолею" їхньої безпеки й бачити близьку загрозу,

– підкреслив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Дії Німеччини

Німеччина, через історичні обставини після Другої світової війни, перебуває у залежності з безпекових питань від США.

На території Німеччини перебуває ядерна зброя США. Те, що вони залежні від них і визначає публічну позицію Олафа Шольца,

– зауважив Клочок.

Однак варто зазначити, що Німеччина з початку повномасштабного вторгнення взагалі не передавала Україні летальну зброю. Зараз же їхня риторика по трохи змінюється.

"Зараз передає набої, снаряди, броньовану техніку, очікуємо ракети Taurus", – зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Франція та Велика Британія

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина не передасть Україні далекобійні ракети Taurus . Водночас голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Циммерманн закликає канцлера надати Україні далекобійні ракети після схвалення мільярдної допомоги Сенатом США.

Ці країни, за словами Клочка, формують зовсім інший порядок денний у Європі щодо військової допомоги Україні, на відміну від Німеччини.

Британія та Франція, як дві імперські держави, які можуть протистояти Росії, до цього готові. Вони можуть розробляти й впроваджувати заходи, які на практиці означатимуть, що Росія ніколи не нападе на Європу.

Німеччина допомагає номінально, а британці з французами говорять зовсім про іншу безпекову модель для Європи й України загалом,

– прокоментував керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Також він додав, що Україна дала Великій Британії та Франції стимул для того, щоб змінити риторику, підхід до оборони й можливість створити новий військово-політичний союз, який би був більш ефективний в протистоянні російській агресії, ніж НАТО. Зараз НАТО не може адекватно реагувати на загрозу з боку Росії.

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