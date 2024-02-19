Погрози бананами спрацювали: Еквадор не віддасть Україні стару військову техніку

Влада Еквадору заявила, що не передаватиме свою техніку країнам, що перебувають у збройному конфлікті. Це стосується й України.

Зазначимо, що кілька днів тому повідомлялося, Еквадор погодився передати Україні військову техніку приблизно на 200 мільйонів доларів в обмін на нову американську зброю на ту саму суму. Ймовірно, причиною відмови стали погрози з боку Росії – вони обіцяли блокувати імпорт бананів.

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Передачі техніки не буде

Міністр закордонних справ Еквадору Габріела Зоммерфельд заявила, що країна не надсилатиме військову техніку Україні чи будь-якій іншій країні, яка бере участь у міжнародному збройному конфлікті. За її словами, щодо цього існує чітка вказівка.

Еквадор є частиною Ради Безпеки ООН. Як її член, ми сприяємо розв’язанню конфліктів, завжди поважаючи міжнародне право та мирне вирішення суперечностей,

– наголосила Зоммерфельд.

Експерти зазначали, що із запланованих до передачі Мі-17 зі складу ВПС Еквадору справною є лише одна машина

Що цьому передувало

У січні 2024 Еквадор уклав домовленості зі США. Південноамериканська країна мала віддати Україні "Гради", ЗРК "Оса" та гелікоптери Мі-17, а натомість США обіцяли передати "невизначену кількість" гелікоптерів Black Hawk.

Російська влада обурилася, що з нею не консультувалися щодо цих питань і почала погрожувати санкціями. Зокрема, країна-агресорка хотіла заборонити імпорт бананів. На думку Росії, якби техніка справді була металобрухтом, то США навряд погодилися б на обмін.

Вже 17 лютого голова МЗС Росії Сергій Лавров провів зустріч з еквадорським лідером Даніелем Нобоа. Одразу після цього Росія ухвалила рішення не блокувати імпорт бананів з Еквадору. Натомість, як писали російські ЗМІ, президент Еквадору пообіцяв скасувати домовленості про передачу техніки.

, інші можна хіба що розібрати на запчастини. Перевагою такого рішення було те, що військові знайомі з цією технікою та не потребують окремої інфраструктури. Однак скільки часу знадобилося би, щоб відновити ці гелікоптери – невідомо.