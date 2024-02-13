Час від часу різні країні обіцяють віддати нашій державі радянську техніку. Таким чином вони позбуваються старої техніки і оновлюють свій арсенал, а Україні не треба гаяти час на переобладнання та навчання – Сили оборони знають, що це за техніка, і вміють з нею працювати.
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У чому проблема з Мі-17
Із запланованих до передачі Мі-17 зі складу ВПС Еквадору справною є лише одна машина, інші можна хіба що розібрати на запчастини. З однієї сторони, тут мова про техніку, яка знайома нашим військовим, під яку не потрібно будувати окрему інфраструктуру і котра нам треба була б на фронті буквально "на вчора". А з іншої сторони, тут питання в тому, скільки часу знадобиться на постановку цієї техніки в стрій ЗСУ у разі, якщо передача таки буде реалізована,
– ідеться в матеріалі.
У Defense Express зазначають: про стан гелікоптерів публічно говорило саме керівництво Еквадору. Наша держава може отримати небоєздатний металобрухт, а обіцяні Мі-17 можуть стати хіба донорами запчастин.
Що відомо про передачу Мі-17 Україні з боку Еквадору
У січні 2024 Еквадор уклав домовленості зі США: латиноамериканська республіка передасть Україні "Гради", ЗРК "Оса" та гелікоптери Мі-17, а від Сполучених Штатів отримає "невизначену кількість" гелікоптерів Black Hawk. Вони потрібні Еквадору, щоб боротися проти місцевих наркокартелів.
"Нашій країні в рамках допомоги від тих же США краще було б одразу передавати західну техніку. Тим більше, що, наприклад, у нас вже є досвід експлуатації тих самих Black Hawk, навіть якщо мова лише про авіакрило ГУР МОУ", – підсумували в Defense Express.