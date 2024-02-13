Про це 24 Каналу розповів заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, експерт з авіації Анатолій Храпчинський, зауваживши, що, окрім систем знищення ударних БпЛА, в України з'явилося дуже багато нових систем виявлення. Однак ворог шукає, як оминути ППО.

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"Коли випускається група "Шахедів", то її легше зафіксувати безпосередньо з радіолокаційних станцій або іншими засобами. Коли маленькими групами випускається, то, звісно, набагато складніше шукати голку в копиці сіна", – сказав Храпчинський.

Росіяни намагаються пробити протиповітряну оборону ЗСУ, тож змінюють тактики й шукають способи, як це краще зробити.

Ефективність мобільних вогневих груп

Анатолій Храпчинський зауважив, що ворожі дрони-камікадзе збивають зенітні комплекси Vampire. За його словами, найкраще проти "Шахедів" використовувати саме мобільні вогневі групи.

Це швидше реагування та активніше знищення. Останнім часом дуже часто ворог застосовує "Шахеди" безпосередньо на лінії фронту, де, на жаль, обмаль мобільних груп. І треба ще готувати особовий склад до відображення таких атак,

– додав заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ.

Україна розвиває РЕБ